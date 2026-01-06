自由電子報
娛樂 日韓

宋慧喬「寫感恩日記不代表每天都很快樂」親曝心聲

宋慧喬中性短髮搭配清新妝容。（翻攝自IG）宋慧喬中性短髮搭配清新妝容。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女神宋慧喬近期的新作與人生狀態再次成為話題焦點，她登上時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》韓版封面，宋慧喬特別提到，寫感恩日記並不代表每天都很快樂，而是一種提醒自己無論日子好壞，都要學會愛自己的方式。引發不少共鳴。

此次封面拍攝以「混凝土中的花朵」為主題，宋慧喬以中性短髮造型入鏡，穿梭於冷冽建築線條之間，亮粉色、藍色造型，身為品牌大使，她此次也再度穿上品牌2026春夏系列，延續一貫的摩登形象。她在訪談中提到新劇《Show Business》，並坦言十分喜愛劇中「敏子」一角，這也是她與知名編劇盧熙京時隔多年再度合作。

宋慧喬登上時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》韓版，罕見談及情緒管理。（翻攝自IG）宋慧喬登上時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》韓版，罕見談及情緒管理。（翻攝自IG）

宋慧喬在專訪中罕見談及情緒管理與自我調適，她也誠實分享自己的低潮時刻，「我當然也會有情感低落的時候，但我已經找到了讓自己好起來的方法，所以不會低沉太久。」談到工作與生活的切換，宋慧喬直言：「工作時我整天都在思考角色，但不工作時，我會刻意讓自己放空，專注在很具體的小事上。」例如遛狗、打掃房間、安排接下來的行程，讓生活回到可掌握的節奏。

從宋慧喬在社群平台分享的拍攝花絮，可以看到她中性俐落的短髮，搭配幾近裸感的清新妝容，呈現出近乎原生的透明膚質與摩登氣息。

