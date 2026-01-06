周星馳御用丑旦「石榴姐」玩很大！ 斥資4千萬開直播公司

口條極佳的苑瓊丹（右），直播帶貨做出心得，決定自己開公司，左為第一個簽下的藝人陳山聰。（ 翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因演出《唐伯虎點秋香》中「石榴姐」，而獲封周星馳「御用丑旦」的諧星苑瓊丹，近年靠直播帶貨賺得盆滿缽滿，不過長年自己上陣叫賣也是會累的，苑瓊丹決定自己開直播公司，她今天（6日）在佛山舉行開幕儀式，並宣布簽下香港「戲王」陳山聰，成為最強直播主。

苑瓊丹過去因演出《唐伯虎點秋香》中「石榴姐」而成為家喻戶曉的諧星。（ 翻攝自網路）

開幕慶祝會上，苑瓊丹也請來一票圈中好友站台造勢，出席者包括陳百祥、陳浩民、鄭則士、黃一山、林子聰、金剛、黃子揚等，開心聊起以前拍戲時的趣事、直播甘苦，以及圈內八卦！

苑瓊丹（右三）在香港演藝圈人緣極佳，公司開幕，好友鄭則仕（左一）、陳百祥（左三）全來了。（ 翻攝自網路）

苑瓊丹透露自己此次投資超過港幣1千萬元（約台幣4千多萬），她對第一個簽下的直播主陳山聰非常有信心，直言陳山聰的外形條件十分適合護膚、滋補、時裝或運動品項，做直播十分有說服力，更撂話以兩人的交情和互信關係，她完全不怕被他暗算或背叛。

