自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「最強高中生」Ray幹大事 捧現金近千萬買藍寶堅尼

因與美國實況主Kai Cenat成為好友被封為「台灣最強高中生」的Ray。（翻攝自YouTube）因與美國實況主Kai Cenat成為好友被封為「台灣最強高中生」的Ray。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因與美國實況主Kai Cenat成為好友被封為「台灣最強高中生」的Ray，今（6）在社群宣布自己在美國買下人生第二輛車，年僅20歲的他超狂，在他口裡輕輕鬆鬆的第二輛車，竟是藍寶堅尼Urus跑旅車，價值30萬美元（約新台幣944萬元），更誇張的是，Ray是用現金付清全額。

2024年Ray開始在美國經營自己的實況主事業，人氣與身價都不斷攀漲，去年4月他買了人生第一輛車「Toyota GR Supra」。之後Ray頻繁與NBA球星合作拍片，也創立個人服飾品牌，近期他低調買車，僅身旁好友知道，直到今天才公開。

Ray以現金結清買下黑色Lamborghini Urus。（翻攝自IG）Ray以現金結清買下黑色Lamborghini Urus。（翻攝自IG）

Ray跟朋友到一起到車商那兒，經過一番挑選最後決定買下2022年黑色藍寶堅尼Lamborghini Urus。Ray表示自己被車頭設計和前置鏡頭吸引，而且藍寶堅尼一直是他心中的夢幻車款，之後就完成簽約，順利購車成功。

Ray成功完成夢想買了心中愛駒藍寶堅尼，而且還是現金全額付清，他幽默的說：看吧，關於抱大腿這件事，真的能讓人生走很遠。之後他公開感謝實況主Kai提攜，更透露自己初到美國時，Kai就是駕駛同款Urus接機，隔了一年之後，Ray已經跟上好友腳步。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中