「最強高中生」Ray幹大事 捧現金近千萬買藍寶堅尼

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因與美國實況主Kai Cenat成為好友被封為「台灣最強高中生」的Ray，今（6）在社群宣布自己在美國買下人生第二輛車，年僅20歲的他超狂，在他口裡輕輕鬆鬆的第二輛車，竟是藍寶堅尼Urus跑旅車，價值30萬美元（約新台幣944萬元），更誇張的是，Ray是用現金付清全額。

2024年Ray開始在美國經營自己的實況主事業，人氣與身價都不斷攀漲，去年4月他買了人生第一輛車「Toyota GR Supra」。之後Ray頻繁與NBA球星合作拍片，也創立個人服飾品牌，近期他低調買車，僅身旁好友知道，直到今天才公開。

Ray跟朋友到一起到車商那兒，經過一番挑選最後決定買下2022年黑色藍寶堅尼Lamborghini Urus。Ray表示自己被車頭設計和前置鏡頭吸引，而且藍寶堅尼一直是他心中的夢幻車款，之後就完成簽約，順利購車成功。

Ray成功完成夢想買了心中愛駒藍寶堅尼，而且還是現金全額付清，他幽默的說：看吧，關於抱大腿這件事，真的能讓人生走很遠。之後他公開感謝實況主Kai提攜，更透露自己初到美國時，Kai就是駕駛同款Urus接機，隔了一年之後，Ray已經跟上好友腳步。

