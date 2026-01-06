「天王嫂訓練營」真的存在？ 向太抖郭富城嫩妻內幕

香港天王郭富城（左）與嫩妻方媛。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港四大天王之一的郭富城與方媛結婚8年，夫妻倆2025年10月迎來第三個女兒，且郭富城豪灑新台幣800多萬替嫩妻訂了高級月子中心及超豪華女王套餐，這讓中國再度傳出有「名媛培訓班」、「天王嫂訓練營」消息，對此，香港娛樂大亨向華強妻子「向太」陳嵐親上火線公開內幕。

先前就曾流傳過，中國存在「名媛培訓班」、「天王嫂訓練營」，透過課程塑造外貌、形象，同時教導社交禮儀、奢侈品知識，打造學員第二人生，之後在不斷出入高級場所，增加與豪門、天王交往機會。方媛就曾經被點名曾經參加過此類訓練營。對此，手握龐大演藝資源的向太透過直播替方媛抱不平。

「向太」陳嵐替方媛抱不平。（翻攝自YouTube）

向太反問酸民「剛好給一個天王看中了，你覺得她就是撈女（即拜金女）嗎？」，更認為大部分酸民因為嫉妒別人過得好，就隨口亂噴，讓向來正義感爆棚的她看不過去。向太說：「她（方媛）有什麼錯？她只不過比你們幸運一點而已，被我們天王看中」，且向太認為方媛對郭富城是真愛，才願意替郭富城生3個女兒。

向太認為方媛對郭富城是真愛。（翻攝自IG）

向太更對「名媛培訓班」的傳聞嗤之以鼻，她說：「都是狗屁，根本不存在！當今誰有資格教？你告訴我，什麼叫名媛？沒人敢跳出來」更諷刺說如果真的想靠方法進入上流社會，可以讓AI教，不必花錢。向太直言超級討厭「撈女」這個名詞，更質疑為何沒有「撈男」？更質疑為何年輕漂亮的女孩嫁給有錢中年男人就一定是為錢而不是真愛？

