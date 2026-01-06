自由電子報
娛樂 最新消息

啦啦隊女神爆罹病 林岱縈親揭病況認「無法靠藥物根治」

林岱縈今爆出身體亮紅燈。（資料照，記者胡舜翔攝）林岱縈今爆出身體亮紅燈。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩成員林岱縈今爆出身體亮紅燈，她晚間透過社群回應外界關心的健康狀況，親自說明長期困擾她的疼痛原因，強調並非外界猜測的椎間盤突出，而是經核磁共振檢查後，確診為「骶管囊腫」。

林岱縈透露，初期四處就醫時，曾被不同科別研判可能是輕微椎間盤突出、坐骨神經問題或筋膜發炎，期間嘗試服藥、復健，甚至施打止痛針，但都僅能短暫緩解，疼痛反覆出現。直到安排核磁共振檢查，才終於找出真正病因，過去進行的超音波與X光檢查皆未有明顯發現。

檢查結果顯示，她在薦骨左側發現一顆約4公分多的骶管囊腫。林岱縈說明，骶管囊腫位於脊椎底部薦骨區域，內部充滿腦脊液，多數為良性且未必會有症狀，但因她的囊腫體積較大，已壓迫神經並侵蝕骨質，導致左側骨盆至大腿後側疼痛、抽動感，左腿抽筋次數增加，甚至一度彎腰困難。她也提到，曾在半夜因疼痛難耐掛急診打止痛針後，左腿一路到腳底出現長時間麻木的情況。

至於病因，林岱縈表示目前醫學上尚未有明確定論，可能與先天體質或後天脊椎創傷有關。其實數年前就曾偶發左側臀腿疼痛，但都能自行緩解，直到去年下半年疼痛明顯加劇，且止痛藥已無法改善。目前她以神經相關藥物、營養補充、充分休息及調整生活姿勢為主，避免提重物、減輕脊椎負擔，雖仍偶有疼痛，但已不若先前嚴重。

談及治療方向，林岱縈坦言骶管囊腫無法僅靠藥物根治，醫師多半建議先採保守治療，若症狀持續或惡化，則需評估手術。考量長期神經受壓可能造成永久影響，加上骨質持續被侵蝕的風險，她已決定朝手術治療方向規劃。不過，由於術後需較長時間休養、避免彎腰與劇烈活動，原訂一月進行的手術將延後安排，後續也會持續追蹤、謹慎規劃。

最後，林岱縈表示，希望在完成治療與充分休養後，能盡快回到自己熱愛的工作崗位，感謝大家的關心與支持。

