金宇彬、申敏兒甜赴西班牙 網友期待「蜜月寶寶」

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金宇彬歷經10年愛情長跑，去年12月終於步入婚姻殿堂，今（6）經紀公司AM娛樂證實，兩人前往西班牙度蜜月，並表示：「兩人正在西班牙度蜜月，先享受屬於新婚夫妻的時刻，回國後將陸續投入各自的演藝行程」，但粉絲更關心的是申敏兒肚子是否有動靜？更期待有蜜月寶寶，對此，經紀公司暫時未提供進一步消息。

網友在西班牙遇見正在度蜜月的金宇彬。（翻攝自小紅書）

申敏兒比金宇彬大5歲，這對姊弟戀組合被韓國粉絲稱為「模範情侶」。兩人2014年因拍攝廣告相識，隔年即公開戀情。戀愛期間金宇彬罹患鼻咽癌，申敏兒始終不離不棄，讓人感動。

正在西班牙度蜜月的金宇彬與申敏兒被許多粉絲認出，並留下簽名。（翻攝自小紅書）

2025年12月20日在首爾舉行不公開的婚禮，僅宴請親朋好友，婚禮主持人是金宇彬好友李光洙，對兩人非常重要的法輪師父則擔任證婚人。婚禮當日，金宇彬與申敏兒也不忘做慈善，捐款給翰林燒燙傷基金會、首爾峨山醫院以及和平人權難民支援中心等多個機構。

不少粉絲都分享出自己在西班牙巧遇金宇彬夫妻的照片，更期待兩人在這趟旅行中能孕育出蜜月寶寶，喜上加喜。

