Google「2025熱搜人物榜」揭曉！粿粿只輸川普、王世堅沒進榜

〔娛樂頻道／綜合報導〕熱門搜索引擎Google日前公布「2025年度搜尋排行榜」，不少熱衷台灣影劇或政壇八卦的網民，對於這份榜單都感到相當訝異，因為去年10月底才引爆的「粿王不倫戀」，偷吃被抓包的人妻粿粿，熱搜人氣竟然只輸給美國總統川普，名次一舉超車演藝圈的江祖平MeToo事件（8月）、偽娘紅姐約炮事件（7月）、連晨翔和劉品川婚訊（6月）、邱軍酒駕釀死20萬交保（5月）與（YTR家寧開撕Andy（3月），直接攻上總排行榜第二名！

網友可以充分理解「放砲王」川普在台灣熱搜榜榮登第一的原因，但對粿粿位居第二則感到不可思議，因為就連被戴綠帽的苦主老公「范姜彥豐」也不過排名第八，更別說第三當事人「小王」邱勝翊根本連榜邊都沒摸到，而剛當選國民黨黨主席的鄭麗文，也只不過僥倖擠進第十名而已！王世堅的《沒出息》也沒進榜！

至於2025台灣演唱會熱搜第一名也不是江蕙，竟是來自韓國的GD；戲劇類熱搜排名第一是《童話故事下集》；快速竄升電影排名第一則毫無懸念由《鬼滅之刃》登上榜首。

【2025快速竄升人物（不含已故人士）】

1. 川普

2. 粿粿

3. 江祖平

4. 紅姐

5. 連晨翔

6. 邱軍

7. 劉品言

8. 范姜彥豐

9. 家寧

10. 鄭麗文

【2025快速竄升關鍵字】

1. 地震

2. 大S

3. 普發一萬登記

4. hanzii.net

5. Gemini

6. 方大同

7. 川普

8. 關稅

9. 許我耀眼

10. 颱風楊柳

【2025快速竄升演唱會】

1. GD

2. BLACKPINK

3. TWICE

4. 孫燕姿

5. 江蕙

6. 伍佰

7. 五月天

8. BABYMONSTER

9. 蔡依林

10. 林俊傑

【2025快速竄升台灣戲劇】

1. 童話故事下集

2. 我們六個

3. 我們與惡的距離II

4. 忘了我記得

5. 人浮於愛

6. 死了一個娛樂女記者之後

7. 拜六禮拜

8. 回魂計

9. 化外之醫

10. 好運來

【2025快速竄升電影】

1. 鬼滅之刃

2. F1

3. 96分鐘

4. 不可能的任務

5. 角頭－鬥陣欸

6. 全知讀者視角

7. 鏈鋸人

8. 泥娃娃

9. 侏羅紀世界：重生

10. 有病才會喜歡你

【2025快速竄升 AI工具】

Gemini DeepSeek Grok NotebookLM ChatGPT Google AI Studio Nano Banana Sora Manus Cursor

【2025快速竄升公共政策關鍵字】

1. 普發一萬登記

2. 關稅

3. 停班停課

4. 2026 行事曆

5. 報稅

6. 大罷免

7. 2025 行事曆

8. 公投

9. 客家幣

10. 光復節連假

【2025快速竄升「用法」關鍵字】

1. POV

2. 午時水

3. 鯊魚夾

4. 頓號

5. 洗臉巾

6. VT微針精華

7. 紋身貼紙

8. 飯春花

9. AirTag

10. Excel ROUND

