娛樂 最新消息

台股站上3萬點！方志友揭理財法 白眼懟第三胎願望

方志友。（記者胡舜翔攝）方志友。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕方志友和陳孝萱在《舊金山美容院》演出母女，今受訪大談媽媽經之外，好人緣的方志友上月底生日，一路慶祝了整整半個月，直到昨天才正式畫下句點，被問生日願望？她先神秘透露「有個願望馬上就要實現了」，難道是第三胎？她當場翻白眼否認，才說最實際的願望就是希望能接到理想的工作、多賺點錢。然而近日台股突破3萬點，問她有沒有投資股票，她說理財相當保守，過去只有把錢放銀行，去年才開始嘗試買債券。

陳孝萱（右）、方志友做美髮造勢。（記者胡舜翔攝）陳孝萱（右）、方志友做美髮造勢。（記者胡舜翔攝）

她解釋理財觀念和成長背景有關，小時候家裡的觀念就是求穩，父母都沒有碰股票，自然也影響了她的理財選擇。而老公楊銘威同樣沒投資股票，夫妻倆在金錢觀上走的是穩健路線。

對於生日禮物，結婚10年的老公楊銘威送上北京機票和住宿，將帶一家四口同行，讓她哀嚎：「應該是讓我獨旅吧，怎還攜家帶眷？」好在貼心的女兒送卡片，寫著「謝謝妳把我變到這世界上冒險，希望妳可以當快樂的媽媽」，讓她相當溫暖。

陳孝萱（左）、方志友做美髮造勢。（記者胡舜翔攝）陳孝萱（左）、方志友做美髮造勢。（記者胡舜翔攝）

此外，在《舊金山美容院》中，方志友的哥哥連晨翔是陳孝萱領養來的，但陳孝萱反而更關注連晨翔，於是跟方志友的對戲相對較少。方志友說，編導杜政哲曾跟她解釋「領養的愛比親生的多」並不是第一次發生，在《有生之年》裡鄭元暢同樣是領養的孩子，也是得到父母較多的疼愛。《舊金山美容院》週一至週五晚間8點在中視播出。

 

