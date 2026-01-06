自由電子報
娛樂 歐美

凱特王妃私下「老是弄丟手機」 超級反差萌爆網友

英國王儲威廉王子（左）、喬治王子、路易王子、凱特王妃、夏綠蒂公主。（美聯社）英國王儲威廉王子（左）、喬治王子、路易王子、凱特王妃、夏綠蒂公主。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國凱特王妃（Kate Middleton）是英國王室最受歡迎成員，而且私底下的她是個小迷糊，經常弄丟手機，讓很多人意外看來優雅精明的她，竟然也有那麼可愛的一面。

先前凱特歷經癌症折磨，經過治療，雖然略顯清瘦，仍保持優雅美麗的模樣。根據最新的民調顯示，凱特的好感度已經超過威廉王子（Prince William）成為目前英國民眾最喜愛的王室成員。

凱特王妃私底下經常弄丟手機。（美聯社）凱特王妃私底下經常弄丟手機。（美聯社）

凱特身邊的人透露，私底下的她不喜歡使用手機，在這個3C流行的時代，凱特算是個相當特殊的人。她曾經在上英國Podcast主持人喬凡娜佛萊契（Giovanna Fletcher）節目時笑說自己「非常容易把手機弄丟」，親友間也把她這個迷糊的小動作當作玩笑話，耶誕節時凱特還曾經收到與「防止弄丟手機」有關的禮物。

近年持續推動英國幼兒早期教育議題的凱特，多次強調過度使用螢幕可能導致專注力無法集中，導致「人在心不在」。凱特也曾與學者共同撰文，提醒社會大眾科技雖然帶來許多便利，但也悄悄削弱人與人之間最基本的情感聯繫。

英國王儲威廉王子（左）和凱特王妃在英國王室當中，民眾好感度極高。（路透）英國王儲威廉王子（左）和凱特王妃在英國王室當中，民眾好感度極高。（路透）

為了不被3C產品打斷她與家人相處的愉快時光，凱特私底下也會刻意注意，不讓3C打斷家庭時刻，專心陪伴孩子與家人。尤其在凱特罹患癌症之後，她特別注意愛、陪伴與內在平靜，凱特刻意放慢自己的步調，不再著急回應外界聲音，慢慢而自然地回到公眾視野。

正因為不被手機綁架，凱特更能專心傾聽他人說話，也給人一種非常安心的穩定感覺；而她老是弄丟手機這件事，也展現出在凱特心中，人與人之間的接觸才是最溫暖的力量。

凱特王妃（右）罹癌後，更懂得放慢腳步，聆聽他人聲音。圖左為威廉王子。（美聯社）凱特王妃（右）罹癌後，更懂得放慢腳步，聆聽他人聲音。圖左為威廉王子。（美聯社）

