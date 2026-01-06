自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

i-dle舒華生日快樂 仙氣飄飄成時尚寵兒

今天是舒華的26歲生日。（翻攝自微博）今天是舒華的26歲生日。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團i-dle台灣成員葉舒華今（6）過26歲生日，近日她也成為中國時尚雜誌《ELLEMEN睿士新青年》封面人物，看來仙氣飄飄的她果然是許多男士心中不敗的女神。舒華由於本身具有空靈氣質，因此受到許多國際一線精品品牌青睞，這次登上雜誌封面，上半身看起來宛若仙女的她，下半身畫風丕變，白皙長腿展現出現代女性勇於表現自我的一面，僅僅一張照片，就成功演繹舒華個人獨具的雙重特色。

舒華登上中國時尚雜誌《ELLEMEN睿士新青年》封面。（翻攝自微博）舒華登上中國時尚雜誌《ELLEMEN睿士新青年》封面。（翻攝自微博）

來自台灣桃園的舒華，出道時就因為充滿著獨特東方空靈氣質成為團體門面擔當，這次她穿著刷色千鳥紋丹寧外套，深淺不一的藍色加上她披散的長髮，再以花朵點綴看來如夢似幻。不過，單寧材質布料與她脖子上的金屬項鍊偷偷洩露出屬於26歲的個性與叛逆，看起來既舒服又不衝突。

舒華天生具有空靈氣質，是i-dle門面擔當。（翻攝自微博）舒華天生具有空靈氣質，是i-dle門面擔當。（翻攝自微博）

目光移至服裝下半部才發現，底下搭配的是超短斜切剪裁熱褲，露出白皙修長美腿，更進一步展露出女性不僅有柔美一面，可以隨時帥氣、充滿個性。整套衣服一次展現出兩種不同人格與風采，兼容清純朦朧的時尚與勁酷性感的自我風格。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中