i-dle舒華生日快樂 仙氣飄飄成時尚寵兒

今天是舒華的26歲生日。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣女團i-dle台灣成員葉舒華今（6）過26歲生日，近日她也成為中國時尚雜誌《ELLEMEN睿士新青年》封面人物，看來仙氣飄飄的她果然是許多男士心中不敗的女神。舒華由於本身具有空靈氣質，因此受到許多國際一線精品品牌青睞，這次登上雜誌封面，上半身看起來宛若仙女的她，下半身畫風丕變，白皙長腿展現出現代女性勇於表現自我的一面，僅僅一張照片，就成功演繹舒華個人獨具的雙重特色。

舒華登上中國時尚雜誌《ELLEMEN睿士新青年》封面。（翻攝自微博）

來自台灣桃園的舒華，出道時就因為充滿著獨特東方空靈氣質成為團體門面擔當，這次她穿著刷色千鳥紋丹寧外套，深淺不一的藍色加上她披散的長髮，再以花朵點綴看來如夢似幻。不過，單寧材質布料與她脖子上的金屬項鍊偷偷洩露出屬於26歲的個性與叛逆，看起來既舒服又不衝突。

舒華天生具有空靈氣質，是i-dle門面擔當。（翻攝自微博）

目光移至服裝下半部才發現，底下搭配的是超短斜切剪裁熱褲，露出白皙修長美腿，更進一步展露出女性不僅有柔美一面，可以隨時帥氣、充滿個性。整套衣服一次展現出兩種不同人格與風采，兼容清純朦朧的時尚與勁酷性感的自我風格。

