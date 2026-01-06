29歲帥氣歌手墜樓身亡！親妹悲痛證實噩耗

年僅29歲的歌手Jin Denim（音譯金鐘燁），因意外墜樓過世。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕據《朝鮮日報》今（6日）報導，年僅29歲的歌手Jin Denim（音譯金鐘燁），已因意外墜樓過世，他的妹妹上週六透過IG向粉絲證實「我的哥哥已於2025年12月17日晚因意外去世。」家人強調是因「意外跌倒」才導致墜樓，並向粉絲報告Jin Denim長眠之地。

Jin Denim妹妹在IG標示兄長長眠之處。（翻攝自IG）

Jin Denim以弘大街頭表演團體「Si-So（시소）」成員身分嶄露頭角，生前曾發行《Endless Sea》、《Fairy Tale》、《God of Love》和《Bloom》等歌曲，在獨立音樂圈小有名氣。Jin Denim的妹妹不避諱談及哥哥自2015年起便一直在接受躁鬱症和精神分裂症治療，沈痛表示哥哥一直努力透過住院治療和持續服藥來控制病情。據悉，Jin Denim告別式只邀請至親參加，妹妹也在社群平台上表示，目前哥哥安葬於京畿道安城市「Evergreen 樹木葬園區」的草坪區，並社群中中標示具體位置，方便粉絲前往悼念。

在 Instagram 查看這則貼文 jin denim（@jin_denim）分享的貼文

☆珍惜生命，若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

