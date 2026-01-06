自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「新店金城武」也要避桃花 新人樂團帕拉斯禁愛令嚴苛罰款達千萬

新人樂團帕拉斯推出首張專輯《下天堂》。（記者王文麟攝）新人樂團帕拉斯推出首張專輯《下天堂》。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕新人樂團帕拉斯推出首張專輯《下天堂》，跨年也連趕三場，際遇不錯，雖然主唱FAMA被封為「新店金城武」，但也得避桃花，因為經紀公司下了「禁愛令」，罰則很重，因此團員現階段都只想拚事業。

帕拉斯由主唱FAMA、貝斯手漢堡、吉他手小葵，以及年僅19歲的鼓手大寶組成，曾出現在周杰倫、阿信和F3的《恆星不忘 Forever Forever》MV中，不過日前網路出現爆料，對於他們出道前自掏腰包25萬拍的MV，最後無法曝光，讓當初合作的團隊有所不滿，對此，帕拉斯團長小葵今表示：「謝謝當初製作的導演，和原本MV擦身而過，我們也感遺憾。」主唱FAMA也說：「大家都是認真付出。」

新人樂團帕拉斯推出首張專輯《下天堂》。（記者王文麟攝）新人樂團帕拉斯推出首張專輯《下天堂》。（記者王文麟攝）

經紀公司則表示，已經兩度和當初為帕拉斯拍MV的劇組、導演、製片、攝影、美術等碰面討論，經驗分享，對方也樂意協調，目前則會研究以何種方式將以前拍攝的作品能有機會呈現。

為了讓帕拉斯在歌壇闖出好成績，經紀公司下了「禁愛令」， 團員笑說：「戀愛稅，價值不斐，我們現在把重心放在專輯。」小葵則笑說：「過陣子我會凹，早點放寬。」經紀人則透露，禁愛令罰款高達千萬。 由於團員互動很有愛，媒體開玩笑詢問，如果是團員之間產生情愫OK嗎？經紀人說若是團內戀愛就沒關係，可以接受。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中