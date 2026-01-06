陳孝萱認了分手咖啡廳老闆 20歲帥兒出國「託孤老媽」push戀情

陳孝萱（左）、方志友出席《舊金山美容院》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳孝萱2019年曾被拍到跟男友約會，對方是基隆咖啡店老闆柳建名。陳孝萱今和方志友出席中視戲劇《舊金山美容院》宣傳活動，被問這段戀情，55歲的她不願正面回應，數度表示：「我都幾歲啦，誰要知道我的事啊。」後來經紀人才替她回「單身、開心，過自己的生活」，證實感情已散。

陳孝萱和兒子鐵弟感情很好。（記者胡舜翔攝）

陳孝萱提到和兒子鐵弟感情很好，也很了解對方的感情生活，「他一直很希望我好好的，也知道我『有或沒有戀情』都是選擇。」因此她兒子剛到英國讀書時，一直很PUSH她談戀愛，讓陳孝萱哈哈大笑說：「有種被託孤的感覺，後來他知道我可以把自己過得很好，一個人在家也很忙、很多事。」

她兒子鐵弟今年20歲，現在在英國求學，這段時間返台陪伴她度過聖誕節與跨年，母子互動像好友，無話不談。雖然兒子現在有女友，但陳孝萱怕自己洩漏兒子隱私，不願意講太多，她自知是開明型家長，「他交女友，然後好好相處，才知道適不適合，說不定反而可以了解是不是因為誤會而結合」，頗有過來人的經驗談。

陳孝萱（右）、方志友出席《舊金山美容院》宣傳活動。（記者胡舜翔攝）

遇上感情事，陳孝萱是兒子的軍師。她說鐵弟曾跟一個俄羅斯的女孩聊天，當時不知該如何聊下去，她拿了身體乳液請兒子轉送，但最後他因為不好意思沒有送出去，一旁方志友幫她下註解：「那就是他不夠喜歡對方。」

