娛樂 最新消息

蕭大陸前女友批「小三上位」遭起訴 侯怡君露面回應了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「真愛秀．藍寶石大歌廳」演唱會5月9、10日在高流舉辦，活動將由黃西田、苗可麗、侯怡君合體主持，寶島歌王葉啟田領銜重現秀場風華，4人今天合體出席記者會宣傳，預告主持風格承襲秀場天王豬哥亮的經典路線，苗可麗直言：「能把他的幽默與精神繼續傳遞給觀眾，就是最好的懷念。」

左起侯怡君、黃西田、苗可麗。（記者潘少棠攝）左起侯怡君、黃西田、苗可麗。（記者潘少棠攝）

侯怡君首度與兩位前輩搭檔主持，難掩興奮與期待之情：「秀場主持人的穿針引線，對節目流暢度非常重要，能有這個機會同台合作，真的很榮幸，也相信會激盪出很有趣的火花。」

侯怡君去年怒告蕭大陸的前女友張金鳳，不滿張金鳳2021年上節目批她是「小三上位」，指控當時她會與蕭大陸分手，全因為侯怡君是小三、介入兩人的感情世界。去年台北地檢署調查後認為張金鳳多次發言攻擊侯怡君介入自身感情，目的均是出於貶抑侯怡君名譽，故依涉犯誹謗罪將她起訴。

左起苗可麗、葉啟田、黃西田、侯怡君。（記者潘少棠攝）左起苗可麗、葉啟田、黃西田、侯怡君。（記者潘少棠攝）

對於蕭大陸舊愛被起訴，侯怡君不願多談，「還在等待（指官司結果），那個是小事啦。」透露一切就交由司法等待判決。侯怡君受訪全力宣傳演唱會，「可以看到葉啟田及黃西田兩大天王合體，老闆花了很大的心思，這次還有歌中劇，我跟可麗姐、西田哥各別都有合作。」甜蜜表示老公蕭大陸已經跟她說好，5月會一起陪她去高流參加這次的演出。

