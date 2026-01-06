自由電子報
娛樂 最新消息

「早稻田學霸」宣布喜訊！去年剛抱回金曲歌王 羞迎人生改變

陳以恆將舉辦首場演唱會。（持之音提供）陳以恆將舉辦首場演唱會。（持之音提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「早稻田學霸」陳以恆即將迎來出道以來首場個人演唱會，也是他去年奪下金曲台語歌王後的首場演出，意義非凡，他笑稱得獎後竟被大樓管理員認出，工作偷懶時會被同事督促提醒，直呼無法怠惰。

「陳以恆－2026《起飛 Take-Off》Taipei Concert」1月30日在SUB LIVE登場，這場演出從飛行與時間的意象出發，延伸他作品中一貫關注的孤獨、隔離與觀看世界的方式；他形容，飛機用鋁片包覆、橫跨海洋、穿越四季，「或許因為如此，『鋁』跟『旅』的發音才會一樣。」在他的想像中，飛行不只是移動，而是一段暫時與世界斷線的狀態。

陳以恆將舉辦首場演唱會。（持之音提供）陳以恆將舉辦首場演唱會。（持之音提供）

陳以恆表示，自己其實很珍惜這些被隔絕的時光，「在四季之外、雲層之上，那些是時光外的時光。」他認為，搭飛機時與外界訊息中斷的感覺，與專輯《罐頭塔》中被封存，與外界時間錯開的狀態十分相似，因此《起飛 Take-Off》可以說是《罐頭塔》意象的延伸。他也說，這場演唱會就像是一趟邀請觀眾共同登機的旅程。

回顧以《罐頭塔》拿下金曲獎「最佳台語男歌手」後，被外界稱為「新銳台語歌王」，陳以恆坦言並不會因此感到壓力，他笑說：「雖然如此，但別人提起來的時候還是挺害羞的。」他透露，得獎後最讓他印象深刻的，不是家人或好友的反應，而是平常進出的大樓管理員突然認出他來，讓他當下相當意外。至於身邊最直接的改變，陳以恆透露：「倒是經紀人在逼我做事的時候，會一直說『欸！你歌王餒』，感覺以後不能隨便偷懶了。」

陳以恆將舉辦首場演唱會。（持之音提供）陳以恆將舉辦首場演唱會。（持之音提供）

去年他同步入圍金音獎，不過卻未抱獎，陳以恆用一貫的幽默總結收穫：「一次有拿獎回家，一次得到一件可以幫助我不駝背的『挺胸衣』，感覺都很有收穫，不過能得到大家的肯定，無論入圍或得獎，我都很開心！」談到演唱會準備，他透露其實一直很想邀請嘉賓同台，但目前光是練習自己該唱的歌就快要忙不過來，「真的很苦惱。」

