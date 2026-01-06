自由電子報
娛樂 最新消息

77歲葉啟田急撇失智！花光1.2億家產 親揭下半生最大願望

葉啟田只有中聽及老花等症狀，身體仍算是硬朗。（記者潘少棠攝）葉啟田只有中聽及老花等症狀，身體仍算是硬朗。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕77歲的「寶島歌王」葉啟田今天出席「藍寶石歌廳秀」記者會，宣布5月高流開唱，他遭爆罹患失智症多年，受訪否認生了重病，「失智症對我來講，是不可能啦」，至於手抖則是在習慣性幫自己「按摩」，坦言只有中聽及老花等症狀，身體仍算是硬朗。

葉啟田淡出幕前4年，他表示：「我都在家裡，疫情期間不敢出門，疫情過後這兩年，一個人在家裡習慣了，一年最少有250天，我都是一個人過生活，吃飯都很簡單，自己煮粥，沒有煩惱就是想自己的人生。」偶爾才會跟朋友相聚。

葉啟田只有中聽及老花等症狀，身體仍算是硬朗。（記者潘少棠攝）葉啟田只有中聽及老花等症狀，身體仍算是硬朗。（記者潘少棠攝）

葉啟田難得受訪，話匣子大開講個不停，這次復出舞台開唱，他也道出這些年深埋在心中的遺憾，就是想要成立基金會做公益，「想要幫助需要幫助的人，這是我內心非常重要，也沉重的一件事。」除了歌唱事業，過去還當選過立委，坦言光是歷經4次選舉，就花了台幣1.2億的家產，至於未來還要選嗎？葉啟田笑說：「我也會在想，但是各方面的不允許，當然錢（選舉經費）也有關係，無黨籍都要靠自己。」

