娛樂 音樂

大咖歌后組超狂女團！私下卻被虧「只拿麥克風」

〔記者張釔泠／台北報導〕「心靈系歌后」萬芳攜手全女性樂團推出全新音樂企劃「萬芳和壯女們 One Strong」，共同打造「Everyday Sunday 每天都是星期天」演唱會，巡迴首場將於 1月18日在台北華山Legacy開唱，並推出同名單曲《Everyday Sunday》作為演唱會主題曲，1月7-9日在好事聯播網首播，1月9日數位發行。

萬芳攜手全女性樂團「萬芳和壯女們」開唱。（原點概念提供）萬芳攜手全女性樂團「萬芳和壯女們」開唱。（原點概念提供）

這個組合誕生於2025年，由萬芳擔任主唱，集結三位來自不同音樂領域的女性音樂人：王榆鈞負責吉他、鍵盤、聲響實驗與編曲，賴雅芳以自然流動的節奏打擊，讓音樂更有呼吸感，大提琴手楊庭禎則用溫厚深刻的琴聲，為歌曲增添層次。

「壯女們」這個名字，其實來自萬芳的一句玩笑。她看著團員們身形纖細，卻各自背著又大又重的樂器，忍不住笑說：「真的是一群壯女。」萬芳也分享，「最壯的聲音，不一定最大聲，而是來自夠強壯的心。」

近日官方社群釋出一支快問快答影片，意外曝光「萬芳和壯女們」私下一面，團員之間的互虧互鬧也笑料百出。賴雅芳更笑說萬芳其實最不符合「壯女」稱號，「因為她只拿麥克風」，網友紛紛留言說她「翅膀硬了」。談到巡演中編制難度最高的曲目，大家一致點名台語經典《愛情限時批》，萬芳忍不住「告狀」表示原本是4拍的歌曲，卻被團員們硬是改成3拍，楊庭禎也補充，由於每位團員的個性與編制都相當多變，最終舞台呈現令人期待。

萬芳攜手全女性樂團「萬芳和壯女們」開唱。（原點概念提供）萬芳攜手全女性樂團「萬芳和壯女們」開唱。（原點概念提供）

同時，影片也首度揭曉團內分工角色：萬芳自稱是團內的「造型設計」；王榆鈞掌握音樂方向與編曲概念，被公認是「鬼點子擔當」；賴雅芳則是負責炒熱氣氛的「開玩笑擔當」；而手拿大提琴、氣質優雅的楊庭禎，私下其實是活潑可愛的「忙內」，讓粉絲看見舞台之外更加真實可愛的「萬芳和壯女們」。

這次巡演同名新歌《Everyday Sunday》，源自萬芳與壯女們練團時，萬芳隨口哼出的「Everyday Sunday～」，超級洗腦的旋律讓大家都忘不了，王榆鈞則在當天晚上一下子就完成整首歌曲。萬芳表示，去年大家都經歷了不少生命中的傷心時刻，因此特別想寫一首開心、輕鬆又明亮的歌，旋律洗腦好記，大人小孩都能立刻跟著哼唱。

