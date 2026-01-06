謝賢小49歲前女友罕現身！爆收「8088萬天價分手費」竟沒否認

謝賢（右）前女友Coco近日罕見現身暢談2人舊情。（資料照，明報提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「天價分手費」傳聞再被翻出謝賢曾與小49歲的圈外前女友CoCo交往多年，7年前正式分手。近日港媒報導，CoCo罕見現身中國網紅自媒體節目，被問及兩人交往過程侃侃而談，唯獨被問到外界盛傳的「2000萬港幣（約8088萬台幣）分手費」時，既未否認、也未承認，再度引發關注。

綜合港媒報導，40歲CoCo近日身穿黑色低胸上衣、配戴垂掛式耳環現身，整體打扮相當貴氣。面對被追問與謝賢的往日情，CoCo首度闢謠此前「在夜店相識」的傳言，表示2人其實是透過朋友牽線，在上海一家咖啡廳初次見面，謝賢當時則相當主動，彼此幾乎一拍即合，很快拉近距離。

CoCo回憶，謝賢外表看似冷酷、不拘小節，私下卻溫暖體貼、細心有紳士風範，她提到過去自己時常去酒吧，當時仍是男友的謝賢會溫柔提醒她「回家太晚了要注意」、「不要喝那麼多酒！」不僅情緒穩定不發脾氣，甚至相當在意她的心情。

至於分手原因，外界盛傳是謝賢不想耽誤CoCo青春，坦言「力不從心」而主動提出分手，並給出2000萬港幣作為感謝陪伴的費用。CoCo在節目中對金額未正面回應，但近年生活愜意、頻繁出國旅行，被解讀為以行動間接回應傳聞；另一方面，謝賢過去也曾在節目《魯豫有約》中提到，與CoCo交往期間「3年沒有碰她」，相處多是吃飯、跳舞，陪伴彼此排解寂寞。

