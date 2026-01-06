凱特哈德森動人演出角逐金球影后 休傑克曼大讚神奇「能融化你的心」

〔記者許世穎／綜合報導〕由「金鋼狼」休傑克曼攜手凱特哈德森主演的動人新作《悠唱藍調》，改編自真人真事。凱特在片中詮釋一名外放又脆弱的女性角色，情緒層次豐富、真誠動人，再次展現她少見卻極具爆發力的表演能量。

凱特哈德森（左）和休傑克曼一同出席《悠唱藍調》紐約首映會。（UIP提供）

凱特談到自己飾演的女主角「克萊兒」時形容，這是一個即使身處逆境，也不願被命運定義的人。「有些人不會讓遭遇決定自己怎麼活，他們選擇用熱情與信念迎向人生，相信事情終究會變好，克萊兒正是這樣的人。」但她也坦言，角色並非只有光亮的一面，「她能量滿滿、情緒高昂，同時也會跌入低潮，那些陰影同樣真實存在。」

請繼續往下閱讀...

該片描寫一對際遇不順的音樂人夫妻，組成歡樂十足的尼爾・戴門致敬樂團，在人生下半場重新追逐舞台與愛情，證明夢想永遠不嫌晚。然而，一場突如其來的意外，徹底改變了克萊兒的人生，原本默契十足的「雷霆閃電」雙人組瞬間瓦解，她內心深處的黑暗也逐漸浮現。

導演克雷格布魯爾與凱特相識多年，早在劇本初期便直覺認定，她正是能駕馭這個複雜角色的人選。他表示，克萊兒有幾個無法妥協的條件：演員必須真正會唱歌，因為音樂是角色靈魂的一部分；同時，也要讓觀眾相信她是一位真實的母親，能在追夢之餘，仍得面對準備便當、接送孩子的日常瑣事。

選角過程中，布魯爾恰巧看到一集《CBS新聞週日早晨》，凱特在訪談中直言：「我不想再等角色找上門了，我要去唱歌。」那一瞬間，導演立刻確信答案已經出現。訪談裡，她談到兒子高中畢業時忍不住哽咽的模樣，更讓他篤定，她不只是能演母親，而是真正理解母親這個身分的人。

凱特哈德森憑《悠唱藍調》入圍金球獎音樂或喜劇類影后。（UIP提供）

凱特也回憶，第一次讀到劇本時，情緒立刻被擊中，甚至忍不住落淚。她表示，在這個類型電影愈來愈少的時代，能遇見如此真誠又有溫度的故事，還即將被拍成電影，讓她感到不可思議。她也提到，早在二十出頭與克雷格・布魯爾初次見面時，就期待有一天能合作，如今彼此經歷了人生起伏，終於在最對的時間點攜手完成這部作品，格外珍貴。

休傑克曼（右）攜手凱特哈德森主演改編自真人真事的動人新作《悠唱藍調》。（UIP提供）

同台演出的休傑克曼也不吝給予高度讚賞，直言凱特的演出完全超出他的想像，「她在片場的表現令人驚艷，不僅營造出絕佳的拍攝氛圍，也帶來無限的歡樂，她完全投入其中。凱特哈德森塑造的這個角色簡直太神奇了，能融化你的心。」

角色的關鍵，在於如何同時呈現克萊兒在舞台上耀眼迷人、在生活中熱情洋溢的一面，以及最終墜入低谷的脆弱與失控。凱特的精湛演出，也讓她一舉入圍金球獎音樂或喜劇類最佳女主角。《悠唱藍調》將於1月16日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法