害齊秦背黑鍋22年 王祖賢人生字典「永遠不會有結婚」

王祖賢在37歲息影，今年58歲的她一舉一動仍是大批影迷關注焦點。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕58歲影星王祖賢因演出經典電影《倩女幽魂》走紅華人影視圈，有「永遠的小倩」美名，2004年拍完電影《美麗上海》後突息影，當年她才37歲，之後隱居加拿大溫哥華，外界瘋傳她引退疑和前男友、資深歌手齊秦有關，指她情傷退圈，近日真相終於大白卻讓齊秦背了22年黑鍋。

4日王祖賢現身美國矽谷中醫論壇活動擔任嘉賓演講，首鬆口回應當年在巔峰之際退出演藝圈的真正原因，她說：「留給大家一個美好的回憶就夠了。」間接駁斥外傳「情傷退圈」說法，而她前男友齊秦整整被冤枉了22年。

齊秦（中）和王祖賢（左）1993年1月31日在她生日當天共度，這張珍貴照片在去年12月15日曝光。（翻攝自微博）

港媒報導，王祖賢當年原本很期盼踏入婚姻，她說：「我覺得每個女人都是需要歸屬感，我喜歡家庭，會想結婚。」那時王祖賢與齊秦復合後，一度計劃到西藏結婚，但齊秦前女友方美芳突帶他私生子現身並控告齊秦棄養，大受打擊的王祖賢選擇徹底斬斷這段糾纏17年感情。

分手後，王祖賢遠赴加拿大隱居淡出演藝圈，並表示自己的人生字典裡「永遠不會有結婚二字。」香港知名導演王晶曾爆料王祖賢曾到男友家中，遭男方長輩說了一句很重很重的話：「任何女生都無法接受。」由於事業及愛情都受影響，王祖賢一度遠離香港避風頭，之後便沒有再回來，從此離開娛樂圈，回到平凡生活。

據了解，就算知名香港導演王家衛邀她復出，也無法打動王祖賢。

