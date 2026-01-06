黃鐙輝突喊想拚第4胎 暫不結紮笑曝夫妻相處

黃鐙輝突喊想拚第四胎。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃鐙輝今（6）日出席創世基金會「第36屆寒士吃飽30—送禮到家」記者會，現場秀手藝烹調年禮之一的琥珀獅子頭，與喜樂幼兒園小朋友一一介紹年禮，呼籲社會大眾伸出援手，黃鐙輝現場看到小朋友們活潑跳舞，還一度父愛噴發，喊想要在拚第四胎。

黃鐙輝近期特別練習烹飪，今天捲起袖子大展廚藝，而年年帶著幼童參與公益的喜樂幼兒園，今除了準備熱鬧可愛的開場舞蹈，也帶來「年禮上菜秀」，孩子稚嫩介紹「送禮到家」七道年菜，融化現場每個人的心。讓一旁的黃鐙輝看了有想拚第四胎衝動，不過考慮到老婆萁萁已過生育年齡，再懷孕恐怕也難以負荷，還說現在晚上碰到她，她都會驚醒。

黃鐙輝（右）現場秀手藝烹調琥珀獅子頭。（創世基金會提供）

黃鐙輝提到自己有考慮結紮，「但聽說結紮以後還是有機會懷孕，我後來想一想，我老婆40幾歲，她也快停經，那我就不用結紮了」而當聽到女生更年期要等到50歲以後，他猶豫再三，提到如果又想生的話，還是先給彼此留後路。

而他先前曾參與《角頭》電影，聊到去年底發生的捷運攻擊事件，網友認為《角頭》類型電影過於美化黑道、教壞小孩，黃鐙輝認為電影主要是想要告訴大家「歹路不要走」，並透露《角頭》系列有望在今年到美國拍續集。

