閻奕格低溫辣成這樣！爸媽串通現身首場巡演

〔記者張釔泠／台北報導〕「格格」閻奕格去年初宣布創立音樂品牌「格聲娛樂」掌舵自己的音樂事業，從零開始學習當老闆，並在百忙之中找到空檔，實現第一次帶媽媽姐妹旅行的願望。2025的最後一天，閻奕格在金門陪伴大家一起跨年，新的一年希望帶著巡迴演唱會，到更多的地方，唱歌給大家聽。

閻奕格跨年夜在金門演出，低溫中露背。（格聲娛樂提供）

閻奕格去年10月發行參與創作的新曲《戒不掉你的愛》，不同於以往的全新嘗試，獲得不少好評。而最讓她自豪的是，生涯第一次的巡迴演唱會「WAY OUT 逃生出口」順利啟動，首場在南京開唱，爸爸媽媽特別串通經紀人悄悄到場支持，讓原本緊張的她感動不已，直呼：「真的很幸福，也很幸運！」

請繼續往下閱讀...

閻奕格新巡演順利啟動。（格聲娛樂提供）

巡演名稱「WAY OUT 逃生出口」是希望藉由巡演，邊旅行邊充電，用自己的音樂療癒歌迷們，「旅行也是我在面對壓力時候很重要的一個 『出口』，所以自己也藉由巡演邊充電，也希望透過我的音樂，帶給觀眾屬於他們的喘息空間與力量。」

像是成都場，來到以「說唱」聞名的城市，格格不僅觀賞了正宗的川劇變臉，體驗了水袖表演，也入境隨俗學了當地最紅的說唱代表《老子明天不上班》，連方言都學的有模有樣。

閻奕格新巡演順利啟動。（格聲娛樂提供）

而在上週跨年夜，閻奕格在金門陪伴大家跨年，先前就體驗過金門海風的她，有備而來一切乘風而行，打趣表示：「頭髮會比較奔放一點。」在服裝上，面對低溫特報，閻奕格選擇性感的露背裝，「這次跨年夜剛好遇到降溫，決定用表演與服裝讓大家一起High起來，用熱情抵抗寒流！」

閻奕格的爸媽悄悄到場給她驚喜。（格聲娛樂提供）

2026年的首要工作之一，閻奕格即將帶著「WAY OUT逃生出口」前往杭州、上海，也期盼可以順利發行全新的專輯，與更多不同的歌手合作碰撞出火花，工作之餘還想完成一直在計畫中的紐澳長假。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法