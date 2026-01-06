孝淵迷上客家菜「鹹菜燉豬骨」 擔任二廚讚與溫昇豪無隔閡

孝淵與李元日主廚廚房工作中。（中天綜合台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕利特、溫昇豪、李元日、江宏傑搭配孝淵、陳庭妮、趙序衡、喜飯組成兩隊陣容的《廚師的迫降：客家廚房》第二季前進首爾漢江畔開餐廳，首次加入節目的少女時代成員孝淵透露，自己在看完第一季後便對節目產生濃厚興趣，能夠親自參與第二季拍攝，心情既興奮又期待，「這段為了料理準備、全心投入的過程，直到現在都讓我印象非常深刻。」

在《廚師的迫降：客家廚房2》中，擔任二廚的孝淵與溫昇豪同隊，雖然國籍不同，但相處起來十分融洽，她分享：「昇豪哥曾參與過第一季，經驗非常豐富，不僅毫無保留地傳授訣竅，甚至讓人幾乎感受不到語言隔閡。」她也補充，同為二廚的江宏傑雖說是不同隊，但因為年齡相近，彼此偶爾會互相幫忙，也自然培養出朋友般的默契，成為這次拍攝中相當重要回憶之一。

孝淵在節目中擔任二廚。（中天綜合台提供）

孝淵也提到節目中使用客家獨特食材「鹹菜、湯圓、麵粄」製作的「鹹菜燉豬骨」令她十分著迷，至今仍回味無窮，她笑說，在韓國會用「밥도둑」（偷飯賊）來形容特別下飯的料理，「而這道菜正是那種味道層次濃厚、讓人忍不住一口接一口配飯的滋味。」

在孝淵看來，節目最大的亮點在於：「在有限時間內迅速完成美味料理的緊張感，以及分成兩隊對戰、為了爭取更多客人而四處奔走的成員們，那種積極投入、全力拚搏的模樣，真的是非常精彩的觀賞重點。」

