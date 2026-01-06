快樂孕媽咪！焦凡凡挺肚爽玩福岡 甜喊有小夥伴陪

焦凡凡挺著孕肚飛往日本福岡旅遊，幸福模樣藏不住。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕焦凡凡自去年9月公開懷孕喜訊後，孕期動態備受關注，之後也證實腹中寶寶是男孩。近日她挺著孕肚飛往日本福岡旅遊，分享一系列旅行美照，即使身穿厚外套，仍遮不住圓滾滾的孕肚，幸福模樣吸引粉絲留言祝福。

即使穿著厚外套，焦凡凡圓滾滾孕肚依然相當明顯。（翻攝自IG）

照片中，焦凡凡戴著深褐色熊耳造型毛帽，身穿卡其色燈芯絨羽絨外套，搭配黑色圍巾，整體造型溫暖可愛。儘管穿著寬鬆保暖，孕肚依然相當明顯，她也在貼文中俏皮寫下：「一個人吃，兩個人滿足，這次旅行，有一個最貼身的小夥伴。」字句間流露準媽媽的喜悅。旅途中她大啖美食，對著鏡頭比出愛心與YA手勢，氣色紅潤、笑容滿滿。

懷男寶寶的焦凡凡旅行中多了一位「最貼身的小夥伴」。（翻攝自IG）

而老公婁峻碩去年新北耶誕城開唱時，也難掩即將升格當爸的興奮心情，笑說：「多了一個好兄弟！」坦言已經開始想像未來能和兒子一起完成的各種事情。至於寶寶的小名，他則先賣關子，表示目前在外都先叫「寶寶」就好，同時也透露焦凡凡懷孕期間狀態相當好，是標準的「快樂媽媽」，一家即將迎來的新成員，也讓外界充滿期待。

