娛樂 電視

Lulu喜帖有魔法！親妹操刀設計「拿遠看驚見亮點」

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典與 LULU今（6）宣布1月25日將於台北文華東方酒店舉辦婚宴，連喜帖設計也藏滿巧思與愛意。這次喜帖由 LULU的妹妹「路馬力」親自操刀，以鮮紅色為主調，搭配在日本富士山取景拍攝的婚紗照，畫面溫馨又充滿喜氣。喜帖四周環繞著一群手牽手、唱歌跳舞的可愛動物插畫，童趣十足，也呼應這對新人一貫溫暖、活潑、不拘形式的風格。

陳漢典、LULU在日本拍攝婚紗，互動自然又甜蜜，幸福感滿溢。（天地合娛樂提供）陳漢典、LULU在日本拍攝婚紗，互動自然又甜蜜，幸福感滿溢。（天地合娛樂提供）

談到插畫的寓意，LULU笑著分享：「那些動物就是代表我們的親友們，大家手牽手一起來參加我們的婚禮。」而這張喜帖不只是外型討喜，還暗藏婚禮當天的視覺彩蛋。LULU透露：「信封攤開來就是小海報，分成兩邊，在右半邊像是馬戲團的帳篷，就是”LULU LAND”，左邊寫”HANK LAND”則是漢典。」她也預告，婚宴整體視覺將延續這個概念，「我們一人一個小樂園，但最後會在同一個地方相遇。」讓喜帖成為兩人愛情故事的延伸篇章。

LULU身穿白色蕾絲婚紗，與一身黑色西裝的陳漢典並肩合影，畫面優雅動人。（天地合娛樂提供）LULU身穿白色蕾絲婚紗，與一身黑色西裝的陳漢典並肩合影，畫面優雅動人。（天地合娛樂提供）

更令人驚喜的是，整體設計本身就是一個「會說故事」的巧妙安排。LULU分享，喜帖正反兩面乍看之下各自是一個「喜」字，但只要拉開距離觀看，便能發現其中巧思：「單看其中一面是一個『喜』字，拿遠一點看，很像一位新娘拿著一朵花；翻到另一面，也是『喜』字，但遠看就變成一位新郎，手上還有一顆小愛心。」當喜帖完整攤開，兩個「喜」字合而為一，正好成為「雙喜」，象徵兩人攜手迎向人生新階段。

小倆口在日式空間取景拍婚紗，展現專屬默契。（天地合娛樂提供）小倆口在日式空間取景拍婚紗，展現專屬默契。（天地合娛樂提供）

喜帖中還藏有一句英文標語“He is her joy, she is his happiness”，成為兩人之間最溫柔的愛情宣言，LULU 感性表示：「雖然我們結婚了，但我們夫妻倆依然都是一個完整的人，沒有因為結婚而失去自己、變成另一個人，而是兩個完整的人選擇走在一起。」

