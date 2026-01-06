「小旋風」回來了！林志穎隔16年重返《紅白》 首波超狂卡司曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕一年一度除夕夜指標性節目超級巨星紅白藝能大賞再度回歸，台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》將於115年1月31日（六）在台北小巨蛋盛大登場。節目首波卡司名單正式曝光，海外與華語陣容同步亮相，為觀眾搶先揭開除夕夜的熱鬧序幕。

林志穎睽違16年重返《紅白》，經典代表作掀起回憶殺。（台視提供）

日本人氣男團King&Prince確認登台，將首度以團體之姿在海外大型舞台演出。（台視提供）

最受矚目的海外卡司部分，日本人氣男團King & Prince確認來台演出，成為今年《紅白》一大亮點。繼2025年以預錄舞台形式驚喜現身後，兩人這回將首度以團體之姿站上海外大型舞台，親自與台灣觀眾迎接新春。永瀬廉直言相當期待能感受與日本節目不同的氛圍，高橋海人則興奮表示：「非常開心也非常期待！希望我們的音樂能傳達給還不認識我們的朋友。」談到新年期許，兩人也向粉絲Tiara喊話，感謝一路以來的支持，期盼2026年能一起看見更多新的風景。

李千娜、顧穎母女檔再度合體，溫暖演出成為紅白亮點之一。（台視提供）

華語卡司同樣星光熠熠，「小旋風」林志穎睽違16年重返《紅白》舞台，坦言心情既熟悉又陌生，笑說：「像是新人第一次演出，很期待也很興奮。」他將帶來出道以來的經典作品，希望無論是老朋友或年輕世代，都能在舞台上找到共鳴。迎接新年之際，林志穎也特別珍惜與家人團聚的時光，直言：「過年最重要的是有家人的陪伴。」並期許在忙碌工作之餘，不錯過孩子成長的重要時刻。

「玉女掌門人」蘇慧倫再登《紅白》，16位舞者助陣迎接全新一年。（台視提供）

「玉女掌門人」蘇慧倫也將再度登上《紅白》，為新年舞台注入不同能量。她透露這次將有16位舞者助陣，嘗試不同形式呈現，希望帶給觀眾耳目一新的感受。回顧2025年，她不僅睽違5年推出新作，也完成巡迴演出，並分享：「每到了新的一年，我都會希望有一些新鮮的事情發生。」同時也預告今年將帶著新作品再與歌迷見面。

金曲天團動力火車第4度站上《紅白》，渾厚嗓音陪觀眾迎新年。（台視提供）

多組金曲實力派卡司同樣回歸，《紅白》常客動力火車將第4度登台，帶來熟悉又震撼的演出，陪伴觀眾迎接新的一年，兩人也開心分享：「我們正在籌備5月的台北演唱會！」而人氣金曲樂團 告五人 連續4年現身《紅白》，表示將打造專屬於紅白舞台的演出內容，向觀眾喊話：「敬請期待！」回顧去年，他們完成5萬人演唱會與近距離 Livehouse 演出，成為難忘回憶。

此外，近期在演唱會合體引發話題的「母女檔」李千娜與顧穎也將在《紅白》再度同台。李千娜直言：「這次帶著女兒來到小巨蛋，意義很不一樣。」並透露演出將以全新形式呈現，由顧穎率先登場，唱出成長歷程，再由李千娜接棒演繹經典歌曲，希望能讓觀眾更認識也更喜歡顧穎，為除夕夜舞台增添溫暖感動。

