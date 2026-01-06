自由電子報
娛樂 最新消息

Lulu深V婚紗甜勾陳漢典 富士山前互許終身藏 「催淚寓意」

富士山、河口湖成為見證愛情的背景，兩人自然互動流露真情。（天地合娛樂提供）富士山、河口湖成為見證愛情的背景，兩人自然互動流露真情。（天地合娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕陳漢典 與LULU的人生大事終於公開。兩人去年10月20日已低調完成結婚登記，近日更正式向親友揭曉喜訊，宣布將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴。小倆口趁著跨年工作空檔驚喜寄出喜帖，今日更同步公開前往日本富士山河口湖拍攝的唯美婚紗照，濃情密意閃瞎眾人。

陳漢典形容自己像富士山，會「永遠穩定地陪在她身邊」，浪漫告白甜度破表。（天地合娛樂提供）陳漢典形容自己像富士山，會「永遠穩定地陪在她身邊」，浪漫告白甜度破表。（天地合娛樂提供）

陳漢典與LULU分享富士山前拍攝的婚紗照，畫面甜蜜，幸福氛圍藏不住。（天地合娛樂提供）陳漢典與LULU分享富士山前拍攝的婚紗照，畫面甜蜜，幸福氛圍藏不住。（天地合娛樂提供）

曝光的婚紗照中，Lulu身穿純白深V禮服依偎在陳漢典身旁，背後則是清晰可見的富士山絕景。陳漢典感性透露，兩人的結合就像是性格的互補，「Lulu是個性比較『E』人的 Sunny Girl，像太陽一樣照亮我；而我比較『I』，就像富士山一樣，會永遠穩定地陪在她身邊。」這份「太陽與山」的寓意，不僅印在喜帖上，也象徵了這對螢幕老搭檔升格為人生伴侶後，堅定不移的承諾。

陳漢典、LULU將於1月25日在台北舉辦婚宴，喜訊正式公開。（天地合娛樂提供）陳漢典、LULU將於1月25日在台北舉辦婚宴，喜訊正式公開。（天地合娛樂提供）

Lulu表示，富士山對她而言是穩定心靈的座標。雖然拍攝前兩人並未演練動作，但在親友稱讚與美景加持下，展現出極佳默契，她表示：「生活中難免有摩擦或低潮，但這個人會像富士山一樣，不管看不看得到，始終靜靜守候在那裡。」由於拍攝過程極其順利，天天都能見到完整的富士山全貌，兩人也決定將這組「奇蹟美照」製作成實用的婚禮小物，準備在1月25日的婚宴上送給賓客。

兩人拍攝前幾乎未設計動作，僅靠默契自然完成每一個畫面。（天地合娛樂提供）兩人拍攝前幾乎未設計動作，僅靠默契自然完成每一個畫面。（天地合娛樂提供）

此次遠赴日本拍攝，兩人的好人緣也獲得許多企業支持。除了由專業團隊打造多套「優雅兼具性感」的婚紗造型，行程中更獲得航空公司與知名飯店集團贊助，讓這趟拍攝之旅如同「邊拍邊度蜜月」，在頭等艙與落地窗絕景的環繞下，留下了最珍貴的回憶。對於即將到來的婚宴，Lulu 預告婚禮當天的造型將更具驚喜感，絕對會讓親友們驚豔。

