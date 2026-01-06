自由電子報
娛樂 最新消息

委內瑞拉會因總統「被下台」而改變？ 吳淡如不看好

委國總統官邸觀花宮外爆發激烈槍響，傳出是維安人員發生誤會。圖為馬杜羅被美軍帶走後，觀花宮外的維安情況。（法新社）委國總統官邸觀花宮外爆發激烈槍響，傳出是維安人員發生誤會。圖為馬杜羅被美軍帶走後，觀花宮外的維安情況。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美軍3日在總統川普下令後突襲委內瑞拉，僅花了3小時就完成空襲與突襲任務，更在30分鐘內活捉委國總統馬杜羅。

作家吳淡如今（6）日上午在臉書發文表示，委內瑞拉會因為總統「被下台」而改變嗎？她不看好，「這幾天，很多人討論馬杜羅的下場、軍事行動細節、總統要換誰…彷彿只要把壞人抓走，國家就會重生。」

吳淡如分析歷史一再證明：「槍炮只能換掉總統，換不了一個國家的命運。」她舉例正如提倡市場自由主義的經濟學家路德維希馮米塞斯反覆提醒的，「任何政權的力量，終究不是來自軍隊，而是來自多數人對某種制度與觀念的默許；真正決定一個國家走向的，不是誰坐在總統府，而是多數人腦中的觀念。」

她認為在委內瑞拉，問題從來不只是馬杜洛，更深層的問題，是長期被灌輸的信念：「國家應該養我」、「財富是要公平分配的」、「石油是免費午餐」，所以很多人反對馬杜羅，不是反對國家分配，而是覺得他分配的太糟糕，讓自己又窮又苦。

吳淡如最後認為委內瑞拉需要的，不是另一個「仁慈的分配者」，而是一場痛苦但必要的觀念更新，「如果觀念沒有改過來，只是不斷地掉進一個痛苦的輪迴，又把牛鬼蛇神全部再經歷一遍；人民先要認知自由市場經濟，自由才會來。否則，換再多次人，奴隸們都只是換主人而已。」

