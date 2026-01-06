自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

死法超乎想像噴血爆漿！死侍女星《他們要殺你》對砍馬份

〔記者許世穎／綜合報導〕被影迷譽為「恐怖片教主」的《牠》系列名導安迪馬希提，再度端出重口味新作《他們要殺你》，今（6）日曝光首支預告，融合瘋狂邪教、密室逃脫、懸疑謎案與殘暴虐殺等元素，預定成為今年最瘋狂的觀影體驗之一。

薩琪畢茲在《他們要殺你》被迫在惡魔邪教操控下的「威吉大樓」撐過一整晚。（華納兄弟提供）薩琪畢茲在《他們要殺你》被迫在惡魔邪教操控下的「威吉大樓」撐過一整晚。（華納兄弟提供）

該片節奏狂飆、血腥刺激，主打恐怖動作喜劇，描述一名年輕女子被迫在惡魔邪教操控下的「威吉大樓」撐過一整晚，必須破解層層詭譎又扭曲的死亡陷阱，才能逃出生天，否則就將成為下一個獻祭品。

「跩哥馬份」湯姆費爾頓在《他們要殺你》飾演反派。（華納兄弟提供）「跩哥馬份」湯姆費爾頓在《他們要殺你》飾演反派。（華納兄弟提供）

電影由安迪馬希提坐鎮監製，並與風格鮮明的導演基里爾索科洛夫合作，將恐怖、驚悚與黑色幽默揉合成一場宛如史詩般的瘋狂對決，以張狂又另類的姿態震撼登場，劇情急轉直下、死法千奇百怪，血漿狂噴、腦洞全開，尺度直逼肉體極限，誓言帶給觀眾久違的銀幕極限快感。

薩琪畢茲在《他們要殺你》火爆反擊，不然就等著被殺。（華納兄弟提供）薩琪畢茲在《他們要殺你》火爆反擊，不然就等著被殺。（華納兄弟提供）

卡司方面，在《死侍2》中飾演「多米諾」大放異彩的薩琪畢茲、《哈利波特》系列中飾演「跩哥馬份」的湯姆費爾頓主演，還有海瑟葛拉罕、以《年少時代》榮獲奧斯卡最佳女配角的派翠西亞艾奎特等人同台演出，陣容堅強。《他們要殺你》預計於今年3月在台上映。

《他們要殺你》首支超殺預告：

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中