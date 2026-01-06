自由電子報
娛樂 最新消息

侯孝賢近況曝光 朱天文：一場漫長的告別

《自由時報》2023年10月在台北街頭捕捉到侯孝賢身影，當時他身著輕便短袖、短褲，精神相當好，右為侯孝賢兒子侯甫嶽。（資料照）《自由時報》2023年10月在台北街頭捕捉到侯孝賢身影，當時他身著輕便短袖、短褲，精神相當好，右為侯孝賢兒子侯甫嶽。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕78歲知名導演侯孝賢因罹患阿茲海默症退休，震驚國際影壇，《自由時報》2023年10月曾在台北街頭捕捉到侯孝賢身影，當時他身穿輕便短袖、短褲，還邊走邊喝飲料，精神看起來相當好。

侯孝賢工作夥伴、作家朱天文日前受訪透露，侯孝賢2016年已出現患病前兆，當時一群老友聚餐，他獨自到巷口買菸卻迷路，當時有名醫勸他盡快就醫；朱天文透露侯孝賢病情惡化，是在2022年8月確診新冠肺炎，之後體力漸漸恢復，卻無法再自己搭捷運。

朱天文去年11月下旬赴中國出席活動受訪時，談及侯孝賢不禁感嘆：「這是一場漫長的告別。」透露半年前和侯孝賢見面，侯妻掌管飲食，會把菜切得很細很容易咀嚼，「他生活十分規律，午休後兒子會帶他在家附近走走，日子過得很平穩。」

侯孝賢家屬是在2023年10月25日對外發出聲明，證實侯孝賢罹患阿茲海默症，原本工作如期舉行，但因確診肺炎，後遺症連帶影響病情才喊停工作；家人透露侯孝賢確診肺炎康復後，已完全回歸家庭生活，在家安心休養，身心狀態平順。

點圖放大body

