凌晨墜樓身亡細節曝！23歲女導演柬埔寨離世疑點浮現

〔娛樂頻道／綜合報導〕23歲中國籍新銳女導演賴宇晴，今（6）傳出2日在柬埔寨離世，引發外界震驚。這起「墜樓意外」隨著更多細節浮出水面，讓人不寒而慄。

去年12月底。當時在金邊參與短劇拍攝的賴宇晴，突在凌晨發生墜樓事故，頭部與身體遭受重創，送醫搶救多日後，仍於1月2日宣告不治，年輕生命戛然而止，令人不捨。

據《柬中時報》引述警方報告指出，事故發生在12月30日凌晨0點30分左右，地點是一棟多國籍人士共同居住的民宅。一樓、二樓皆為出租空間，居住者包含印度籍、中國籍與法國籍人士，結構與人際關係相對複雜。

中國導演賴宇晴在柬埔寨離奇墜樓身亡。（翻攝自微博）

警方指出，12月29日晚間11點22分，一名法國籍男子返家開門時，畫面可見賴宇晴正站在屋外。隨後，她被帶入屋內，並進入樓上居住區。這也是她生前最後一次清楚出現在監控鏡頭中。

接近凌晨0點30分，監控錄下樓上出現交談聲，沒多久後，賴宇晴便從高處墜落。印度籍男子與中國籍女子隨即下樓查看，並嘗試攙扶傷者，隨後緊急送醫。

醫院開立的死亡證明指出，死因為頭部與身體遭受嚴重撞擊；警方也在現場欄桿上採集到指紋，作為後續調查的重要證據之一。目前，相關人員均已被警方掌握動向，案件在釐清中。

隨著案情曝光，網路上出現大量討論聲音，有人質疑時間點是否過於巧合，也有人對「她為何深夜站在屋外」、「交談內容為何」、「是否有人目擊事發瞬間」等關鍵細節提出疑問。

