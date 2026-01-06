23歲女導演柬埔寨墜樓身亡 朋友震驚：怎麼可能是她

中國導演賴宇晴在柬埔寨離奇墜樓身亡，震驚外界。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕年僅23歲、曾帶作品走上國際影展的中國籍新銳女導演賴宇晴，今（6）驚傳去年12月底在柬埔寨發生墜樓意外，頭部與身體遭受重創，於2日搶救無效逝世，消息火速登上微博熱搜，掀起一陣震驚與不捨，也留下諸多未解的疑問。

賴宇晴原本在金邊參與短劇拍攝工作，卻於去年12月底發生墜樓意外，頭部與身體遭受重創，最終送醫不治：當地警方已介入調查，並調閱監視器畫面、蒐集現場指紋作為後續釐清案情的關鍵證據。

據警方初步說明，事發地點是一棟多國籍人士共同居住的民宅。案發當晚，監視器畫面顯示，賴宇晴曾出現在屋外，隨後被帶入屋內並上樓，之後即發生墜落事故。

她墜樓後，屋內其他住戶第一時間下樓查看並協助送醫，但仍未能挽回生命。

這起事件最引發討論的，不只是年輕創作者的驟然離世，而是她身邊友人與同學的集體反應「怎麼可能是她？」

一名與賴宇晴相識多年的國中同學鍾先生受訪時坦言，是在新聞上才得知噩耗，「真的非常震驚，也很惋惜。」他透露，就在事發前兩週，賴宇晴才在北京與一群老同學碰面，神情看起來狀態良好，還興奮的分享自己近期完成的藝術作品與未來計畫，「她一直是很積極、很開朗的人，不像會輕易放棄生命的那種性格。」

賴宇晴的朋友發布死亡聲明，證實她墜樓離世。（翻攝自微博）

事實上，賴宇晴的成長軌跡本就相當亮眼。她祖籍福建、出生於天津，高中時赴加拿大就讀，大學主修導演專業，先後在美國、加拿大多地學習與創作，橫跨導演、演員與音樂領域。

她執導的作品《愛是一本書（Love is a Book）》曾入圍國際影展名單，逐漸在新銳創作圈嶄露頭角。

她的社群平台最後一則動態，停留在去年12月23日。照片中是她與好友的合影，配文寫道：「這趟分別被拉得好長，月亮在身後，會很勇敢。」如今再被翻出閱讀，讓不少網友直呼「看了更心痛」。

目前，賴宇晴的父親已趕赴柬埔寨處理後續事宜，警方仍在釐清事發經過與相關細節。

