欲終結23年傅崐萁王朝 前主播何啟聖爭藍花蓮縣長提名

〔記者林南谷／台北報導〕前主播、現任致理科技大學教授何啟聖，5日晚間宣布將爭取國民黨花蓮縣長提名，並已將初選宣言送至國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。

何啟聖表示，多年來花蓮立委傅崐萁與其妻子、花蓮縣長徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲，「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮未來，也拖累國民黨的社會形象，因此決定參選，盼打開花蓮被壟斷政治，打開被封閉未來。

61歲何啟聖曾服務於電視台，最早是一名軍事記者，曾為TVBSN、年代新聞台主播，並在TVBS政論節目《13招待所》擔任主持人；離開新聞界後，現任1111人力銀行行銷開發部總經理兼發言人，同時也是致理科技大學行銷與流通管理系專任教授。

2014年底，何啟聖曾在九合一投入台北市議員選舉，當時和同為電視媒體人轉戰政界的楊世光都不幸落敗，而當時記者出身的王欣儀、陳彥伯，則成功連任台北市議員。

