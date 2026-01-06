李多慧入鏡《冠軍之路》掀論戰！ 粉絲力挺「最有人情味的一幕」

韓籍啦啦隊女神李多慧《冠軍之路》中，用族語為吉力吉撈·鞏冠加油。（資料照，記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界棒球12強賽冠軍紀錄片《冠軍之路》上映後票房與口碑同步攀升，不僅帶動球迷二刷、三刷熱潮，也在社群平台掀起大量討論。片中完整記錄中華隊奪冠歷程的同時，一段出現韓籍啦啦隊女神李多慧的畫面，意外成為話題焦點，正反意見迅速分歧，甚至延燒成網路論戰。

部分網友認為，《冠軍之路》定位為「中華隊紀錄片」，核心應聚焦球員、教練團以及實際隨隊征戰、遠赴日本東京巨蛋應援的官方啦啦隊成員，質疑李多慧既非中華隊啦啦隊、又是韓國籍身分，是否適合被收錄進象徵國家榮耀的冠軍紀錄中。也有人指出，12強賽事期間李多慧主要替韓國隊加油，後製呈現她為中華隊應援的畫面，恐與當下情境不完全相符，擔心影響紀錄片的歷史紀實性。

不過，隨著質疑聲浪擴大，支持李多慧的聲音同樣快速集結。許多球迷與影迷認為，《冠軍之路》並非單一紀錄比賽勝負，而是呈現整個賽事氛圍與台灣棒球文化的縮影。有人直言，片中李多慧用族語為原住民球員吉力吉撈·鞏冠加油的畫面，是全片最令人動容的橋段之一，「那一刻不分國籍，只有對棒球的熱愛」。

也有球迷指出，12強賽期間李多慧多次現身台北大巨蛋觀賽，與籃籃等台灣啦啦隊一同為場上選手吶喊，這些真實反應本就是賽事的一部分。支持者認為，她長期在台灣生活與工作，積極融入在地文化，對棒球的投入有目共睹，出現在紀錄片中反而突顯台灣棒球多元、開放的特色。

