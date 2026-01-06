自由電子報
娛樂 最新消息

晚安小雞出獄倒數！柬埔寨證實將驅逐出境 傳恐被「送往中國」

晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，並被判處兩年有期徒刑。（翻攝自《柬中時報》）晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，並被判處兩年有期徒刑。（翻攝自《柬中時報》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾因「自導自演綁架案」震驚網路圈的台灣網紅「晚安小雞」與友人「阿鬧」，於2024年2月在柬埔寨遭當地司法判刑，至今仍在服刑中。隨著刑期進入尾聲，兩人即將出獄的消息再度掀起討論，也讓外界關注他們的下一步動向。

西港監獄方面日前向媒體證實，目前仍收押於柬埔寨的晚安小雞與阿鬧，預計將在約40多天後服滿刑期。依照當地法規，兩人出獄後將被驅逐出境，但最終遣返目的地尚未對外公開，引發諸多揣測。由於柬埔寨與中國互動密切，網路上甚至出現「恐被直接送往中國」的傳言，相關單位則未對此作出進一步說明。

值得注意的是，晚安小雞日前透過親筆信首度談及獄中生活。他透露，自己在監獄內已度過超過700個日子，不僅逐漸適應當地環境，也學會了近六成的柬埔寨語，他也笑稱，因為長期教獄友說台語，現在同房的柬埔寨人不只聽得懂，還會脫口而出台語髒話。

此外，「晚安小雞」官方粉絲專頁於上個月31日更新貼文，寫下：「快到了，所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見。」並向一路支持的粉絲致謝，祝福新的一年平安健康，也似乎暗示即將回歸的日子不遠。

