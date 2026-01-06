王俐人衰事連連 無辜背500萬巨債又爆離婚

王俐人近期話題不斷。（翻攝自王俐人臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人王俐人與演員老公林琮軒2021年12月7日登記結婚，但結婚至今不但沒辦婚禮，連求婚橋段還是林琮軒在廁所單膝下跪用紙摺戒指求婚，蜜月還是出差順便去，今（6）日爆出2人去年底悄悄簽字結束婚姻關係。

翻開王俐人近期負面新聞，去年11月19日她因「一顆雞蛋」槓上火鍋店，事件起因她用餐後在Google評論留下1星負評，控訴台北市大安區某火鍋店，阻止她外帶自助吧雞蛋且態度惡劣，之後又在限時動態持續開火，沒想到此舉非但未替她討回公道，反遭外界質疑擺奧客姿態。

請繼續往下閱讀...

此外，王俐人近期也傳出借名給友人開設日本料理店「若真間 割烹料亭」當負責人，去年6月友人跑路讓她背上500萬巨債，債主一狀告上法院，《鏡週刊》報導，該料理店前年5月營運，一開始王俐人以為只是掛名幫忙，去年6月起陸續傳出財務危機，林姓廚師竟人間蒸發，債主找不到該廚師，轉向法定負責人王俐人，欲討回500萬元投資損失。

王俐人受訪無奈表示：「好人真的不能當！」透露出借人頭一開始沒懷疑過林姓廚師，後來輾轉聽到和「錢」有關，才知道對方根本是騙子，以開餐廳為由向徒弟借了100萬元，更聽說林姓廚師在南部也曾用同樣手法騙過其他人，強調自己真的沒能力還。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法