娛樂 最新消息

《尋秦記》女神超凍齡！宣萱25年前舊照曝光 私下反差被封「活網仔」

〔記者李紹綾／台北報導〕被譽香港「實力派女星」代表的宣萱，近來與古天樂、林峯、滕麗名出席電影《尋秦記》宣傳活動，這也是該劇原班人馬相隔二十多年後難得合體，掀起一波回憶殺話題。宣萱、滕麗名過去曾多次合作，包括經典港劇《掌上明珠》，此次兩人再度同台，不僅成為全場焦點，也意外帶動《掌上明珠》再度受到關注。

宣萱在經典港劇《掌上明珠》飾演朱家二女兒「朱碧霞」。（年代提供）宣萱在經典港劇《掌上明珠》飾演朱家二女兒「朱碧霞」。（年代提供）

《掌上明珠》以香港珠寶世家「皓月珠寶店」為背景，描述朱家三姊妹因家產繼承而引發的權力角力與情感糾葛。劇中，宣萱飾演朱家二女兒「朱碧霞」，滕麗名則飾演繼母「蘇麗嫦」，兩人對手戲火花十足，成為該劇一大亮點。

此次為電影版《尋秦記》宣傳再度合體，談及多年來的變化，宣萱笑稱滕麗名幾乎沒有改變，大方稱讚對方保養得宜，幽默表示：「最沒變的就是她，簡直是超級防腐劑。」回憶當年拍攝《掌上明珠》，兩人性格反差也成為劇組津津樂道的話題。宣萱拍戲時一向專注投入、情緒細膩；滕麗名則性格開朗、妙語如珠，是片場的開心果，形成有趣對比。

滕麗名（左）在經典港劇《掌上明珠》飾演宣萱（右）的繼母「蘇麗嫦」。（年代提供）滕麗名（左）在經典港劇《掌上明珠》飾演宣萱（右）的繼母「蘇麗嫦」。（年代提供）

宣萱在《掌上明珠》憑藉細膩而層次分明的演技，精準詮釋朱家複雜糾葛的愛恨情仇，成為推動劇情發展的重要關鍵。縱觀她多年演藝生涯，代表作品不勝枚舉，今年在《巨塔之后》飾演「董一妍」亦深受觀眾喜愛，並憑該角色成功入圍本屆TVB最佳女主角獎十強。此外，《掌上明珠》亦曾於播出當年入圍亞洲電視最佳男主角獎，並由林保怡奪得影帝殊榮，使本劇成為2010年的佳作之一。

宣萱現在長這樣。（翻攝自微博）宣萱現在長這樣。（翻攝自微博）

與螢幕上專業沉穩的形象形成鮮明對比，私下的宣萱個性直率親切，是粉絲眼中的「活網仔」，時常透過社群平台分享生活點滴。日前她曝光一張25年前的舊照，照片中身穿民族服飾、神情青澀，隨即掀起網友熱烈討論；對此，宣萱也幽默回應，笑稱那是一段「美好的回憶」。不少粉絲更大讚她多年來外型幾乎未變，凍齡狀態令人驚艷，彷彿再現當年《尋秦記》中瀟灑迷人的「烏廷芳」。

《掌上明珠》1月6日起，每週一至週五晚間8點於年代MUCH台、晚間10點於MOD壹綜合台播出。

