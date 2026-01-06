自由電子報
娛樂 音樂

自畫像當專輯封面 金鐘得主阿美藝術家優席夫重拾歌唱夢激動想哭

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾以《南島起源》獲得金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎的阿美族藝術家優席夫，推出首張個人音樂專輯《VOYAGER》，他具有畫家身分，專輯封面就是他的自畫像，他用色大膽，笑說是母親給他的啟發，因為母親的穿著總是色彩繽紛。

優席夫是畫家也是歌手。（風潮音樂提供）優席夫是畫家也是歌手。（風潮音樂提供）

優席夫出生於花蓮馬泰林部落，致力於國際推廣當代原民藝術，他曾以偶像團體出道，但在成為歌手的道路上屢屢受挫，之後前往英國沉澱，也開始培養繪畫的興趣，多年後，優席夫在一次與風潮音樂創辦人楊錦聰的Podcast訪談中，兩人聊起音樂，也因而開啟了優席夫沉寂多年卻從未熄滅的音樂夢。

優席夫以自畫像當專輯封面。（風潮音樂提供）優席夫以自畫像當專輯封面。（風潮音樂提供）

優席夫專輯內容涵蓋離鄉經驗、環境關懷與文化傳承。（風潮音樂提供）優席夫專輯內容涵蓋離鄉經驗、環境關懷與文化傳承。（風潮音樂提供）

回想這歷程，優席夫表示：「我當時心情像做夢一樣激動的想哭，原本那個被埋在土裡的夢，竟然在我成為藝術家多年後，在風潮這塊孕育了許多優秀的世界音樂與人才的夢田發芽了。」新專輯《VOYAGER》由金曲獎製作人吳金黛與金音獎得主溫娜跨刀共同製作，優席夫表示，音樂創作對他而言並非新的起點，而是早期人生規劃的重要部分，他也談到：「在音樂這條路上，我還在持續學習。」1月11日他將在松菸誠品書店3樓FORUM舉辦音樂分享會。

