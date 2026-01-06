自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

女首相一上任就爆不倫＋床戲 《極度不妥！》特別篇太敢拍

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本TBS電視台夯劇《極度不妥！特別篇》於4日播出，家庭平均收視8.8%，證明該系列的驚人吸粉力，不過引爆日本社群炸鍋的討論，落在演員江口德子「沒有手下留情」的高張力床戲。

江口德子在劇中飾演全新角色「平純子」，背景設定很狂，像是童星出身、靠不良角色翻紅，最後直接從東京都議員成為一名日本首位女性首相。

雖然現實世界已出現女性首相高市早苗，不過劇中刻意加註「本劇拍攝於2025年4月」，成功替架空世界線保留戲劇空間。

江口德子在《極度不妥！特別篇》飾演日本首相，有高張力床戲。（翻攝自X）江口德子在《極度不妥！特別篇》飾演日本首相，有高張力床戲。（翻攝自X）

只是平純子才剛坐上首相寶座，立刻爆出足以動搖政權的「不倫風暴」，對象竟是仲里依紗的丈夫磯村勇斗，兩人在選舉前夕被爆同宿情人旅館，堪稱政治災難級醜聞。

為了「改寫歷史」，主角阿部貞夫再度搭上時光機，選擇用最荒謬也最「極度不妥」的方式介入，親自上陣，取代兩人魚水之歡的那一夜。接下來的畫面，讓不少觀眾直接在客廳倒抽一口氣。

江口德子身穿黑色細肩帶睡衣，主導整場床戲節奏，動作、距離與情緒全部拉到最滿，甚至多次反覆舔舐阿部的耳朵，令不少日本觀眾直言：「這已經不是踩線，是直接衝線。」《極度不妥！特別篇》在friDay影音上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中