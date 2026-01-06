女首相一上任就爆不倫＋床戲 《極度不妥！》特別篇太敢拍

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本TBS電視台夯劇《極度不妥！特別篇》於4日播出，家庭平均收視8.8%，證明該系列的驚人吸粉力，不過引爆日本社群炸鍋的討論，落在演員江口德子「沒有手下留情」的高張力床戲。

江口德子在劇中飾演全新角色「平純子」，背景設定很狂，像是童星出身、靠不良角色翻紅，最後直接從東京都議員成為一名日本首位女性首相。

請繼續往下閱讀...

雖然現實世界已出現女性首相高市早苗，不過劇中刻意加註「本劇拍攝於2025年4月」，成功替架空世界線保留戲劇空間。

江口德子在《極度不妥！特別篇》飾演日本首相，有高張力床戲。（翻攝自X）

只是平純子才剛坐上首相寶座，立刻爆出足以動搖政權的「不倫風暴」，對象竟是仲里依紗的丈夫磯村勇斗，兩人在選舉前夕被爆同宿情人旅館，堪稱政治災難級醜聞。

為了「改寫歷史」，主角阿部貞夫再度搭上時光機，選擇用最荒謬也最「極度不妥」的方式介入，親自上陣，取代兩人魚水之歡的那一夜。接下來的畫面，讓不少觀眾直接在客廳倒抽一口氣。

江口德子身穿黑色細肩帶睡衣，主導整場床戲節奏，動作、距離與情緒全部拉到最滿，甚至多次反覆舔舐阿部的耳朵，令不少日本觀眾直言：「這已經不是踩線，是直接衝線。」《極度不妥！特別篇》在friDay影音上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法