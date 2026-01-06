金馬雙料得獎作回家了！《我家的事》2月上架CATCHPLAY+

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬年度話題電影《我家的事》要在家和觀眾「重逢」了！該片拿下金馬62最佳改編劇本、男配角，確定將於2月在 CATCHPLAY+全台獨家上架，讓不少影迷直呼：「這部真的很適合在家看第二次。」

《我家的事》由新銳導演潘客印執導，沒有八點檔式的灑狗血，卻用最日常的細節，慢慢戳進觀眾心裡。故事以彰化社頭為背景，將一家四口取名為「小春、夏仔、阿秋、阿冬」，用四季更迭隱喻家庭關係的變化與循環。

請繼續往下閱讀...

《我家的事》即將上架串流平台。（CATCHPLAY提供）

不少看過的影迷都形容，這是一部「會在你心裡慢慢發酵」的電影，最被讚爆的是對「家庭沉默」的精準捕捉。

潘客印直言：「家不是理所當然的存在，而是一段需要用力維繫的關係。」他也希望透過串流平台，讓電影真的「走進每個人的家」，因為這不只是他家的故事，「也是你家的事」。

《我家的事》上架海報。（CATCHPLAY提供）

另外演員表現同樣是討論焦點。飾演父親的藍葦華用近乎內斂到極限的方式，演出典型台灣父親「不會說愛但一直都在」的模樣；媽媽一角由高伊玲撐起家庭重量，讓不少觀眾看完默默傳訊息給媽媽。

以本片奪下金馬最佳男配角的曾敬驊，與入圍北影新人獎的黃珮琪分別詮釋年輕世代在家庭中「想被理解、卻又不知怎麼開口」的拉扯狀態，被不少網友點名是「看完會想回家抱一下家人」的關鍵角色。

《我家的事》2月4日起，CATCHPLAY+全台獨家上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法