一部片看23次！《大濛》票房逼近8500萬「橫掃全年齡層」

〔記者鍾志均／台北報導〕國民電影《大濛》正寫下一條「逆襲曲線」，至今全台票房逼近8500萬元，持續朝破億邁進，不只沒有退燒，反而越演越熱，甚至有影迷自曝已23刷，每次都看到不同細節。

導演陳玉勳先前看到南投高中的老師在南投戲院包場，被不少學生觀後感想感動。（華文創提供）

日前舉辦《大濛》「元旦燒餅場」一開賣就秒殺，觀眾不只進戲院看片，還自備油條、豆漿，搭配片商準備的台北名店「阜杭豆漿」燒餅，一邊吃早餐、一邊紅著眼眶看電影。

上週六，導演陳玉勳與金馬最佳美術設計得主王誌成現身南投在地老戲院「南投戲院」，全場座無虛席，甚至有觀眾自發帶來燒餅油條送給影人，讓片中熟悉的食物不只留在銀幕裡，而是活生生出現在現場。

《大濛》在台上映已超過一個月。（華文創提供）

陳玉勳笑說，電影上映前自己其實「最怕票房連300萬都不到」，如今看到滿場觀眾，完全超出預期；王誌成也爆料，太太曾問AI預測票房是2300萬，他立刻回：「那比勳導多2000萬！」全場大笑。

陳玉勳分享，電影是從方郁婷飾演的小女孩「阿月」視角出發，重現那個時代的生活樣貌，「我們常常只跟孩子談未來，卻很少告訴他們過去是怎麼走過來的。大家都知道三國演義，卻不知道台灣自己的故事。」

日前舉辦的「元旦燒餅場」，片商準備了台北知名「阜杭豆漿」燒餅。（華文創提供）

不只長輩觀眾頻頻落淚，近期甚至出現戲院老闆主動包場，邀請高中生、大學生觀影。導演事後在社群感性分享：「第一次遇到電影院老闆包場請學生來看電影，沒想到高中生看了也會哭。」

其中一位北一女學生觀影後，還特別向監製葉如芬致意：「謝謝你們，讓大家知道台灣的製片產業沒有輸給別人。」讓葉如芬直言，那一刻真的覺得「辛苦是有一點點代價的」。

