蔡依林演唱會噴火吉他手是「他」 Marz23助陣福夢不想當「前輩」

〔記者陳慧玲／台北報導〕福夢樂團昨（4日）在北流Legacy Tera舉辦「我活著」演唱會，曾入圍金曲歌王的Marz23也助陣演出，福夢主唱李浩瑋原本畢恭畢敬地請「搖滾大前輩」Marz23為大家獻上正念新年祝福，卻立刻被Marz23幽默吐嘈：「這樣叫有點老。」李浩瑋當場機智改口稱他「搖滾大哥哥」。

李浩瑋和Marz23合唱《反正我願意》，Marz23也復刻他個人演唱會上的經典橋段「超大型正念咒語」，全場歌迷齊聲覆誦：「我接受不完美的自己，我允許一切發生，一切發生也終將有利於我，我值得被愛，我值得更好，我將見證屬於我的光，因為我活著！」

另外福夢也帶來在「滾石撞樂隊」系列推出的翻唱曲《背叛》、《在你和天空之間》等歌曲，全場宛如大型 KTV，歌迷齊聲合唱，氣氛相當感人。

甫加入福夢的新團員，吉他手利惟庸，前幾天才剛在蔡依林大巨蛋演唱會上演出，成為在Jolin身旁噴火的吉他手，讓人羨慕，他談到和福夢一起寫歌、演出，更接近他對樂團的理想，「我真心喜歡，也享受其中。」最後李浩瑋也感性對著福夢兩位夥伴鼓手王晧和吉他手利惟庸說：「因為你們，福夢，活著！」

