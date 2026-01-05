自由電子報
娛樂 音樂

跨年許什麼願望？白安領悟「順心」不容易 見證高流耶誕樹最後點燈

〔記者陳慧玲／台北報導〕前幾天全台有多場跨年晚會，許多民眾開心迎接新的一年也許下願望，白安昨（4日）到高雄流行音樂中心外珊瑚礁群好望角舉辦「路邊野餐 港邊吹風 Ver.」限定簽票會，特別關心一下現場粉絲跨年許了什麼願望，她也分享自己的領悟。

白安到高雄和歌迷開心聚會。（相信音樂提供）白安到高雄和歌迷開心聚會。（相信音樂提供）

白安談到：「有時候願望其實放在心裡就好，不用告訴太多人，一點一點澆灌，它就會慢慢長成一棵很大的樹。」另外很多人新年給予朋友的祝福都會提到「順心」，不過白安覺得隨著年紀漸長，才發現「順心」其實並不容易：「小時候以為順心很簡單，長大後才知道，有時候順了自己的心，可能就不順別人的心，這是一門很高深的學問！」

白安在簽票會上祝福歌迷都能順心。（相信音樂提供）白安在簽票會上祝福歌迷都能順心。（相信音樂提供）

簽票會上白安獻唱《我把你留在去年》、《白熱化》等歌曲，當天剛好也是高雄流行音樂中心外17公尺高耶誕樹最後一天點燈的日子，白安站在海景第一排的舞台上，見證了這座耶誕樹最後一次亮燈。

前陣子白安與宇宙人小玉各自忙碌，暫時沒有時間一起錄製《一個路人經過》Podcast節目，但她也透露1月將重啟錄音。另外白安將在1月25日在台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台Backstage Live開唱，購票可洽拓元售票系統。

