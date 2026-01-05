命理師斷言「小寒16天全球不平靜」 運勢一次報你知

國際天星命理風水專家邱彥龍。（邱彥龍提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（5）日是24節氣中的「小寒」，不但是新年後第一個節氣， 也象徵開始進入一年中最寒冷的日子。小寒往往比大寒冷，可以說是整年最冷的節氣，因此有人說「冷在三九」（三九指冬至過後開始數的第三個九天）。國際天星風水命理專家邱彥龍表示，小寒節氣理每個人都被迫面對現實，例如工作、金錢、健康、人際關係等，他建議大家不要逃避問題，勇於面對並解決問題就能得到提升與超越。

邱彥龍表示，小寒的16天期間大家表面看起來都很冷靜，其實許多人都身處高度壓力下，因此情緒緊繃，容易胡思亂想，也會特別敏感。放大到全球現象來看，會影響到社會制度、宗教、醫療、文化等層面，也就是說，雖然表面裹了一層糖衣，但內在卻相當混亂，故提醒大家此期間全球都容易發生火災、瓦斯氣爆、血光意外、一氧化碳中毒、工安意外、老舊建築、水災、雪災等問題。

職場上必須小心管理不善導致公司重組、裁員、勞資糾紛、工會抗議；對宗教、慈善、身心靈團體來說，這也是充滿考驗的時期，必須避免財務與權力爭奪。由於天氣寒冷，小心酒後誤事，避免與人起衝突、酒後開車引發車禍，方能平平安安迎接農曆新年。

☆民俗說法僅供參考☆

