中國真有死亡黑幕？ 9月連環奪命梁亞斌僅30歲猝死

梁亞斌（左）曾和許多大咖明星合作，圖為趙又廷。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕受到中國男星于朦朧猝死影響，不少人發現中國娛樂圈接連傳出年輕藝人離奇死亡事件，除了年輕之外，這些死亡原因充滿疑竇的藝人竟不約而同都是在9月份過世，喬任梁、于朦朧、梁亞斌都是9月過世，除了讓人充滿唏噓，也震驚於無數的「巧合」。

2023年9月5日製片人梁亞斌突然去世，當時他才30歲。（翻攝自微博）

2023年9月5日製片人梁亞斌突然去世，當時他才30歲，剛在演藝圈嶄露頭角的他，曾參與都市劇《理想之城》、《少年江湖物語》，與孫儷、于和偉、趙又廷等大咖明星合作，其中作品《理想之城》獲華鼎獎、飛天獎、澳門金蓮獎等多項殊榮。訃告稱他「樂觀又堅韌，友善又孝順，工作積極面對挑戰，對友人始終伸出援手」，但訃告中並未明確告知死因，網路及好友透露他生前「疑似」患有重度憂鬱症。

2016年9月16日過世的男星喬任梁死因也一直被外界質疑。（翻攝自微博）

2016年9月16日過世的男星喬任梁死因也一直被外界質疑，他過世時上海市公安局接獲報案，調查後認為與喬任梁年齡、姓氏符合，之後網路上曾傳出他遭虐殺消息，經紀公司並未說明死因，僅表示「讓他好好安息」，後該事件更申請「名人保護」令人玩味。

中國男星于朦朧則是於2025年9月11日過世。（翻攝自微博）

而目前正積極展開連署活動尋求死亡真相的中國男星于朦朧，則是於2025年9月11日過世，官方對外表示他是「意外墜樓」身亡，但網路上不斷出現疑似于朦朧遭虐待、囚禁的錄影及錄音，讓他的死亡充滿神秘色彩。

