自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

LiSA兌現台粉承諾！6月唱進小巨蛋兩天 望獻唱「鬼滅」神曲

LiSA宣布將在台北小巨蛋連唱兩天。（翻攝自X）LiSA宣布將在台北小巨蛋連唱兩天。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾歌姬LiSA今天（5日）宣布，將展開暌違兩年的全新個人亞洲巡迴演唱會 「LiVE is Smile Always～15～ （iCHiNiTSUiTE GO）」，不僅是慶祝出道15週年，更實現了她與台灣歌迷的約定，也就是唱進台北小巨蛋。

LiSA在紅白後台哭得一把鼻涕一把淚。（翻攝自X）LiSA在紅白後台哭得一把鼻涕一把淚。（翻攝自X）

LiSA 2024年的亞巡於林口體育館的演唱會舉行，不負「秒殺歌姬」的名號，開賣即秒殺，現場萬人齊唱《紅蓮華》的熱血場面令人動容又印象深刻。2025年的LiSA也相當精彩，成功完成美國巡迴演出，也為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》演唱主題曲之一的《残酷な夜に輝け - Shine in the Cruel Night（照亮殘酷的夜晚）》。這也是LiSA四度為《鬼滅之刃》演唱主題曲。近期則剛成功的結束了日本國內巡迴「LiVE is Smile Always ~ PATCH WALK~」，年末更再度登上NHK紅白歌合戰的殿堂。

LiSA將帶著「LiVE is Smile Always～15～ （iCHiNiTSUiTE GO）」6月來台演出。（好玩國際文化提供）LiSA將帶著「LiVE is Smile Always～15～ （iCHiNiTSUiTE GO）」6月來台演出。（好玩國際文化提供）

此次公布的亞巡計畫中，台北場將是海外首站，將於2026年6月19日、20日於小巨蛋連唱兩天，實現了她之前所說的「希望下次能在台北小巨蛋見面」。LiSA將於7月移師香港亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Arena），8月前進首爾奧林匹克廳。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中