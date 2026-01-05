LiSA兌現台粉承諾！6月唱進小巨蛋兩天 望獻唱「鬼滅」神曲

LiSA宣布將在台北小巨蛋連唱兩天。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本搖滾歌姬LiSA今天（5日）宣布，將展開暌違兩年的全新個人亞洲巡迴演唱會 「LiVE is Smile Always～15～ （iCHiNiTSUiTE GO）」，不僅是慶祝出道15週年，更實現了她與台灣歌迷的約定，也就是唱進台北小巨蛋。

LiSA在紅白後台哭得一把鼻涕一把淚。（翻攝自X）

LiSA 2024年的亞巡於林口體育館的演唱會舉行，不負「秒殺歌姬」的名號，開賣即秒殺，現場萬人齊唱《紅蓮華》的熱血場面令人動容又印象深刻。2025年的LiSA也相當精彩，成功完成美國巡迴演出，也為《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》演唱主題曲之一的《残酷な夜に輝け - Shine in the Cruel Night（照亮殘酷的夜晚）》。這也是LiSA四度為《鬼滅之刃》演唱主題曲。近期則剛成功的結束了日本國內巡迴「LiVE is Smile Always ~ PATCH WALK~」，年末更再度登上NHK紅白歌合戰的殿堂。

LiSA將帶著「LiVE is Smile Always～15～ （iCHiNiTSUiTE GO）」6月來台演出。（好玩國際文化提供）

此次公布的亞巡計畫中，台北場將是海外首站，將於2026年6月19日、20日於小巨蛋連唱兩天，實現了她之前所說的「希望下次能在台北小巨蛋見面」。LiSA將於7月移師香港亞洲國際博覽館（AsiaWorld-Arena），8月前進首爾奧林匹克廳。

