娛樂 日韓

千萬吃播女王曾怒槓中國 宣布「暫時停更」原因超暖

YouTube頻道訂閱1400萬的韓國吃播女王Hamzy宣布暫時停止更新。（翻攝自YouTube）YouTube頻道訂閱1400萬的韓國吃播女王Hamzy宣布暫時停止更新。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國吃播女王Hamzy過去曾因「泡菜事件」遭到中國經紀公司解約，當時她霸氣說，自己並不討厭中國，但若要說泡菜是中國的，她就不再進行中國活動，激怒小粉紅。如今頻道擁有超過1400萬訂閱的Hamzy昨（4）在最新影片中拋出震撼彈，宣布將暫時停止更新吃播內容。

2021年Hamzy難以接受中國說泡菜是中國料理而暫停中國所有活動。（翻攝自YouTube）2021年Hamzy難以接受中國說泡菜是中國料理而暫停中國所有活動。（翻攝自YouTube）

2021年時，Hamzy只不過是按了讚，卻被中國網友認為她在貶低中國人的留言讚，就是「辱華」。另一方面，她也曾經說過：如果為了在中國活動就必須說「泡菜是中國料理」的話，我就不會進行中國活動。

Hamzy和交往10年的男友準備步入人生下一個階段，為了備孕正在積極調理身體。（翻攝自YouTube）Hamzy和交往10年的男友準備步入人生下一個階段，為了備孕正在積極調理身體。（翻攝自YouTube）

近期Hamzy宣布暫時停止更新的原因是什麼？她表示：重大宣布，一路走來感謝各位，坦言自己經過思考後，決定為了備孕放慢頻道步調。Hamzy和交往10年的男友正計畫走入人生下一個階段，希望先調養好身體，順利迎接寶寶來臨，所以美食吃播也會不定期更新。Hamzy也認為「突然說要休息，其實並不容易，但趁新年到來，下了很大的決心」，她更說自己會努力爭取在2026年生個小Hamzy，獲得許多網友祝福。

