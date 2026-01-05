自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

無緣台灣！林憶蓮巡演落幕 最終站曝真實心聲

林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕林憶蓮「迴響Resonance巡迴演唱會」日前在深圳收官，自2025年初春從深圳出發，到2025年年底重返起點，林憶蓮動情地表示：「我們一起成長，一起分享，好多屬於彼此的東西，所以是很感動的事情。」隨著演唱會劃下句點，這次巡演也確定與台灣無緣。

林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）

跨年夜當晚，新年鐘聲敲響，林憶蓮以一曲全新編曲的《歸零》叩響2026年的大門，萬人合唱聲浪與全場燈光星海交融，氣氛溫馨。

在辭舊迎新的特別時刻，林憶蓮感性喊話：「無論你今天是一個來，或者是你身邊有人陪你，我都希望你可以在心中，有好多好多的溫暖，還有好多好多的力量。我們一起來，進入新的一年。新年快樂，願大家有一個美麗的2026年。」

林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）

尤為動人的是，深圳收官站特別增設了「花車環場」環節，這也是此次巡演中首次出現的特別設計。隨著《遠走高飛》的前奏悠然響起，林憶蓮乘坐緩緩行進的「飛船」花車，沿著內場航道徐徐航行，當她在船上接連唱起《詞不達意》和《至少還有你》，以最近的距離，走向看台上的歌迷。

而2026年1月3日的終章場，相較於跨年場的盛大儀式，這一夜更為私密，安可環節，林憶蓮特別選唱珍貴的音樂禮物——《最好的事》、《自製空間》、《沒結果》及《再見悲哀》四首精心挑選的作品。

林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）

她表示，以《最好的事》回應一路同行的彼此，以《自製空間》贈予靈魂獨立的祝福，以《沒結果》面對生命中的遺憾與停留，最後用《再見悲哀》輕輕撫過所有的情緒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中