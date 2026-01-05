無緣台灣！林憶蓮巡演落幕 最終站曝真實心聲

林憶蓮「迴響Resonance」巡演劃上句點。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕林憶蓮「迴響Resonance巡迴演唱會」日前在深圳收官，自2025年初春從深圳出發，到2025年年底重返起點，林憶蓮動情地表示：「我們一起成長，一起分享，好多屬於彼此的東西，所以是很感動的事情。」隨著演唱會劃下句點，這次巡演也確定與台灣無緣。

跨年夜當晚，新年鐘聲敲響，林憶蓮以一曲全新編曲的《歸零》叩響2026年的大門，萬人合唱聲浪與全場燈光星海交融，氣氛溫馨。

在辭舊迎新的特別時刻，林憶蓮感性喊話：「無論你今天是一個來，或者是你身邊有人陪你，我都希望你可以在心中，有好多好多的溫暖，還有好多好多的力量。我們一起來，進入新的一年。新年快樂，願大家有一個美麗的2026年。」

尤為動人的是，深圳收官站特別增設了「花車環場」環節，這也是此次巡演中首次出現的特別設計。隨著《遠走高飛》的前奏悠然響起，林憶蓮乘坐緩緩行進的「飛船」花車，沿著內場航道徐徐航行，當她在船上接連唱起《詞不達意》和《至少還有你》，以最近的距離，走向看台上的歌迷。

而2026年1月3日的終章場，相較於跨年場的盛大儀式，這一夜更為私密，安可環節，林憶蓮特別選唱珍貴的音樂禮物——《最好的事》、《自製空間》、《沒結果》及《再見悲哀》四首精心挑選的作品。

她表示，以《最好的事》回應一路同行的彼此，以《自製空間》贈予靈魂獨立的祝福，以《沒結果》面對生命中的遺憾與停留，最後用《再見悲哀》輕輕撫過所有的情緒。

