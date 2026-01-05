自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

香港TVB頒獎首例 最佳男主持人台上敲斷獎座

典禮高潮落在最佳男主持人林盛斌領獎時。（翻攝自臉書）典禮高潮落在最佳男主持人林盛斌領獎時。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港TVB「萬千星輝頒獎典禮2025」昨（4）晚於澳門盛大舉行。《新聞女王2》成為最大贏家，一舉奪下9項大獎，女演員佘詩曼第4度成為劇后，創下紀錄。典禮最高潮落在最佳男主持人頒獎時，得獎人林盛斌上台太過激動，致謝時意外將獎座敲斷，瞬間引起哄堂大笑。

香港TVB「萬千星輝頒獎典禮2025」佘詩曼第4度成為劇后。（翻攝自臉書）香港TVB「萬千星輝頒獎典禮2025」佘詩曼第4度成為劇后。（翻攝自臉書）

佘詩曼4度奪后，實至名歸，她感謝《新聞女王2》劇組及粉絲的多年支持，感性說「每一份努力都值得被看見」；最佳男主角黃宗澤歷經10次陪榜，終於抱走獎座，忍不住淚灑舞台，感謝各界肯定。

林盛斌（左）發表得獎感言時，不慎將獎座弄斷成兩截。（翻攝自臉書）林盛斌（左）發表得獎感言時，不慎將獎座弄斷成兩截。（翻攝自臉書）

得到最佳男主持人的「阿Bob」林盛斌聽到自己得獎後，上台發表感言，談到多年來面對負面評價仍不斷努力，激動說「要繼續做最好的主持人」之後，用力把獎座放到致詞的麥克風台上，結果才剛拿到手的獎座斷成兩截，現場陷入尷尬，不過，林盛斌果然是最佳主持人，他立刻說：「我本來只有一個獎，現在有兩個了」，成功讓全場哈哈大笑，王祖藍也在旁邊幽默說：「TVB開台以來第一位敲爛獎座的人，落地開花」。

還好林盛斌敲斷的是典禮道具，TVB之後也會頒發正式獎座給林盛斌。

大會表示林盛斌弄壞的是典禮道具，之後會補上正式獎座給他。（翻攝自臉書）大會表示林盛斌弄壞的是典禮道具，之後會補上正式獎座給他。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中