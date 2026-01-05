香港TVB頒獎首例 最佳男主持人台上敲斷獎座

典禮高潮落在最佳男主持人林盛斌領獎時。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港TVB「萬千星輝頒獎典禮2025」昨（4）晚於澳門盛大舉行。《新聞女王2》成為最大贏家，一舉奪下9項大獎，女演員佘詩曼第4度成為劇后，創下紀錄。典禮最高潮落在最佳男主持人頒獎時，得獎人林盛斌上台太過激動，致謝時意外將獎座敲斷，瞬間引起哄堂大笑。

香港TVB「萬千星輝頒獎典禮2025」佘詩曼第4度成為劇后。（翻攝自臉書）

佘詩曼4度奪后，實至名歸，她感謝《新聞女王2》劇組及粉絲的多年支持，感性說「每一份努力都值得被看見」；最佳男主角黃宗澤歷經10次陪榜，終於抱走獎座，忍不住淚灑舞台，感謝各界肯定。

林盛斌（左）發表得獎感言時，不慎將獎座弄斷成兩截。（翻攝自臉書）

得到最佳男主持人的「阿Bob」林盛斌聽到自己得獎後，上台發表感言，談到多年來面對負面評價仍不斷努力，激動說「要繼續做最好的主持人」之後，用力把獎座放到致詞的麥克風台上，結果才剛拿到手的獎座斷成兩截，現場陷入尷尬，不過，林盛斌果然是最佳主持人，他立刻說：「我本來只有一個獎，現在有兩個了」，成功讓全場哈哈大笑，王祖藍也在旁邊幽默說：「TVB開台以來第一位敲爛獎座的人，落地開花」。

還好林盛斌敲斷的是典禮道具，TVB之後也會頒發正式獎座給林盛斌。

大會表示林盛斌弄壞的是典禮道具，之後會補上正式獎座給他。（翻攝自臉書）

