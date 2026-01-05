自由電子報
娛樂 日韓

AOA前成員珉娥大動作刪IG 公司緊急曝近況

前AOA成員珉娥今日關閉IG。（翻攝自IG）前AOA成員珉娥今日關閉IG。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓團AOA前成員珉娥1日在社群留下「再見，對不起」的文字，透露做出極端選擇的猶豫，後緊急送醫後救回。之後她連續發出5篇文章，傾訴自己多年來藏在心底的傷痕，讓粉絲擔心她甦醒後情緒非常不穩定，今（5）日珉娥的IG更整個關閉，嚇得粉絲著急不已，公司緊急曝近況：「她安定休息中，請大家不要擔心」。

珉娥先前在社群連發5篇文章提到自己被霸凌、暴力對待的過去。（翻攝自IG）珉娥先前在社群連發5篇文章提到自己被霸凌、暴力對待的過去。（翻攝自IG）

珉娥說自己5、6歲時遭父親家暴，母親也被打到失去意識，之後她因家境清還遭同學排擠；青少年時期珉娥被混混痛毆、強暴，導致她長期與恐慌、憂鬱為伍；加入女團後情況仍未好轉，父親病重時她撐著跑完行程，卻被團內姐姐責備；鼓起勇氣表示遭前隊長智珉霸凌，卻被外界貼上「寫小說」負面標籤。

珉娥公司今發聲表示，她人現在很好，身邊也有人陪伴。（翻攝自IG）珉娥公司今發聲表示，她人現在很好，身邊也有人陪伴。（翻攝自IG）

珉娥今日IG帳號突然關閉，讓許多歌迷非常擔心，她所屬的公司MODEN BERRY KOREA先前發聲：為保護珉娥，將對網路上的惡意評價會採取法律途徑解決。今天更緊急出面表示：「權珉娥現在在家裡安定地休養中，不用擔心沒關係」，粉絲知道珉娥身旁有人陪伴，也覺得安心不少。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

